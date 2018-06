L’arte incontra la musica alla Fondazione Prada

gqitalia

: RT @tvsvizzera: Stufi delle figurine #Panini? C'è un'alternativa un po' più artistica - Mondiali_ : RT @tvsvizzera: Stufi delle figurine #Panini? C'è un'alternativa un po' più artistica - tvsvizzera : Stufi delle figurine #Panini? C'è un'alternativa un po' più artistica - Tempoliberotos : eatPRATO, il gusto incontra l’arte un’edizione speciale nell’Anno del Cibo italiano -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Muoversi tra le instzioni della Tate Gallery (Londra) mentre la London Symphony Orchestra suona Stockhausen. Passeggiare per il MoMa (New York) e breelettronica tra specchi interattivi. Assistere a una performance di danza e soul music allo Stedelijk Museum (Amsterdam). Sono alcune delle proposte dei principali musei internazionali per giugno, un mese davvero ricco diper gli spazi del. E anche Milano, che non vuole essere da meno, tira fuori l’artiglieria pesante: venerdì 8 giugnoverrà presentato I want to like you but I find it difficult. Due palchi ospiteranno cinque artisti estremamente diversi tra loro, che daranno vita a un vero e proprio melting pot artistico. Si tratta del primo tassello del progetto curato dal dj inglese Craig Richards. Il titolo, “voglio che tu mi piaccia, ma lo trovo difficile”, non è casuale: il filo ...