L' appello dei terremotati di Norcia | «Non calpestate le lenticchie per farvi i selfie

Banda dei borseggi : le ragazze dal cappello di paglia | Video : Ieri a Firenze la polizia ha arrestato 4 cittadine bulgare - di età compresa tra i 22 e i 50 anni - fermate dopo che una signora inglese, seduta con il marito al tavolo di un locale, si era improvvisamente ritrovata...

Ismaele Lulli - 17enne sgozzato : 2 ergastoli/ Ancona - sentenza d’appello : pena aumentata a uno dei killer : Ismaele Lulli, 17enne legato a una croce e sgozzato: la Corte d'Appello di Ancona ha emesso oggi le condanne all'ergastolo a carico dei due 20enni, Igli Meta e Marjo Mema.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:02:00 GMT)

Melegatti fallisce : inutile il fondo Usa e l'appello dei dipendenti Video : Il famoso pandoro veronese non sara' più sulle nostre tavole per il prossimo Natale, ma nemmeno per quelli successivi: la storica azienda Melegatti infatti è fallita proprio ieri 29 maggio 2018. A stabilirlo è stato il Tribunale di Verona, che ha dichiarato fallita anche la Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo, la controllata della nota ditta di pandori veronese. Si conclude dopo la difficile e tragica storia legata all'azienda di San ...

Melegatti fallisce : inutile il fondo Usa e l'appello dei dipendenti : Il famoso pandoro veronese non sarà più sulle nostre tavole per il prossimo Natale, ma nemmeno per quelli successivi: la storica azienda Melegatti infatti è fallita proprio ieri 29 maggio 2018. A stabilirlo è stato il Tribunale di Verona, che ha dichiarato fallita anche la "Nuova Marelli" di San Martino Buon Albergo, la controllata della nota ditta di pandori veronese. Si conclude dopo la difficile e tragica storia legata all'azienda di San ...

MELEGATTI E FALLITA - LIBRI IN TRIBUNALE/ Verona - appello dei dipendenti : 'Noi siamo la parte onesta' : MELEGATTI, il TRIBUNALE di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: LIBRI contabili dai giudici, non basta il fondo Usa.

MELEGATTI E FALLITA - LIBRI IN TRIBUNALE/ Verona - appello dei dipendenti : "Noi siamo la parte onesta" : MELEGATTI, il TRIBUNALE di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: LIBRI contabili dai giudici, non basta il fondo Usa e neanche l'ultimo appello dei dipendenti lavoratori(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:48:00 GMT)

Tav - appello dei politici francesi a Macron : garantire i lavori : Tav, appello dei politici francesi a Macron: garantire i lavori Tav, appello dei politici francesi a Macron: garantire i lavori Continua a leggere L'articolo Tav, appello dei politici francesi a Macron: garantire i lavori proviene da NewsGo.

Realmonte - l'appello del consigliere Sciarrone : 'Riaprite la Scala dei Turchi' : Riaprite la Scala dei Turchi al pubblico - ha scritto su Facebook - se continua a rimanere chiusa l economia del posto subir altri danni, soprattutto durante la stagione estiva . La scogliera di ...

"Evitiamo la conta - nessuno capirebbe". appello dei big Pd per l'assemblea di domani : Renzi - Gentiloni - Minniti... : "Evitiamo la conta: nessuno capirebbe". Alla vigilia della delicatissima assemblea del Pd, prevista domani all'Ergife, si muove una buona fetta di big del partito. Lo stesso premier Paolo Gentiloni, il segretario dimissionario Matteo Renzi, il ministro Marco Minniti, i due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, Lorenzo Guerini e il presidente Matteo Orfini, Piero Fassino: tutti dell'idea di cambiare l'ordine del giorno dell'assemblea di ...

Alessandro Di Battista : "Ascoltate la gente nei bar non le banche"/ appello a M5S e Lega : "Siate dei patrioti" : Alessandro Di Battista parla su Facebook e sprona i vertici di M5S e Lega a non farsi condizionare dalla Borsa o dall'aumento dello spread: "Non siate emissari del capitalismo finanziario"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:27:00 GMT)

Due ciclisti giramondo massacrati in Chiapas : il disperato appello dei parenti : Krzysztof e Holger avevano una passione in comune: girare il mondo in bicicletta. Si erano conosciuti in Messico e avevano deciso di visitare assieme le rovine Maya di Palenque. I due ciclisti europei, però, non sapevano che la loro avventura sarebbe finita in Chiapas. Holger è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa mentre Krzysztof aveva il cranio fracassato. Nei primi tre mesi del 2018, in Messico sono state ammazzate 85 persone ...

Napoli - l’appello social dei tifosi : “scansiamoci contro il Crotone” : La 37^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per la salvezza, situazione delicatissima per il Crotone dopo il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio, la salvezza è appesa ad un filo ed anche un successo nell’ultima partita potrebbe non bastare non mantenere la categoria. Il prossimo avversario sarà il Napoli, ormai alcun obiettivo per la squadra di Sarri dopo il pareggio della Juventus di ieri ...

Scomparso a Jesi da 10 giorni - l’appello dei genitori di Anton : “Aiutateci a ritrovarlo” : Sono trascorsi esattamente 10 giorni dalla scomparsa di Anton Paris, il ragazzo di 17 anni che da giovedì 4 maggio non ha fatto più rientro a casa. Ora la famiglia lancia un appello: "Lo aspettiamo a braccia aperte". Già in passato il giovane si era allontanato, ma era poi sempre ritornato dai suoi cari.Continua a leggere

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 9 maggio : l'appello dei genitori di Giulia Di Sabatino : Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 9 maggio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli incontra i genitori di Giulia Di Sabatino, trovata morta nel 2015.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:30:00 GMT)