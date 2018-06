L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico | Minacce di morte a Messi

Israele - cancellata L’amichevole con l’Argentina a Gerusalemme : minacciati i calciatori : l’amichevole fra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match ma non c’è stato nulla da fare. La partita - ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev - è stata cancellata per via di minacce di gruppi t...

