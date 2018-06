huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia: 'Non sentirti in colpa, chiedi a tuo padre' https:… - ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia: 'Non sentirti in colpa, chiedi a tuo padre' https:… - HuffPostItalia : La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia: 'Non sentirti in colpa, chiedi a tuo padre' - Corriere : Morta suicida Kate Spade. La stilista era depressa Foto -

(Di mercoledì 6 giugno 2018)da anni era alle prese con la depressione. Lo ha rivelato Reta Saffo, sorella della designer di borse mortail 5 giugno. Saffo ha spiegato che la sorella rifiutava di curarsi perché non in linea con l'immagine allegra e spensierata che aveva creato di sé. Ha aggiunto anche di non essere stata sorpresa dal fatto che si fosse tolta la vita e che più volte ha cercato di farla ricoverare in un centro specializzato, ma invano.Secondo quanto, inoltre, scrive il New York Post, laera caduta in un forte stato depressivo dopo che il marito Andrew aveva chiesto il divorzio, lei invece non voleva mettere fine a 24 anni di matrimonio. Tuttavia l'uomo già viveva in un altro appartamento. Una nota trovata nell'appartamento sembra anche indicare il marito come la causa del suicidio. Nelsi rivolgeadolescente dicendole di non ...