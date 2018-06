La scuola in Campania riprende il 12 settembre | fine all' 8 giugno 2019 | tutti i ponti e

scuola - sempre meno studenti bocciati per il 5 in condotta : l’anno scorso solo lo 0 - 1%. Maglia nera alla Campania : 0 - 3% : Il cinque in condotta non va più di moda alla Scuola secondaria di secondo grado. A prendere un voto inferiore alla sufficienza in comportamento con la conseguenza di essere bocciati sono solo lo 0,10% degli studenti delle superiori: 1.835 allievi su quasi due milioni iscritti dal primo al quarto anno. Se con il decreto 62/2017 il voto numerico in condotta è stato abolito alle medie, nei gradi superiori del sistema d’istruzione esiste ancora ed ...

scuola - 5 in condotta? Campania - Puglia e Abruzzo le regioni più severe : Scuola, 5 in condotta? Campania, Puglia e Abruzzo le regioni più severe Pubblicate dal Miur le statistiche relative ai voti sul comportamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per l’anno scolastico 2016/2017 Continua a leggere

scuola - torna il 5 in condotta : Campania - Puglia e Abruzzo le regioni più severe : Non c'è quindi da sorprendersi se i casi di cronaca come quelli che hanno tenuto banco negli ultimi giorni vengano puniti in maniera esemplare. Dai dati del Miur emerge, però, come nell'anno ...