La Russa | Ci asteniamo | è male minore

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma - Senatore Ignazio La, perché la scelta dell'astensione per Fratelli d'Italia?"Perché non partiamo con un preconcetto verso questo governo e riteniamo sia meno peggio di un esecutivo tecnico o del voto sotto l'ombrellone. Anzi ne abbiamo favorito la nascita quando si è visto che si andava verso il tracollo".Il presidente Conte ha lanciato un appello all'allargamento della maggioranza. Era rivolto a voi?"Penso di sì, come mi ha confermato Giorgetti".Come mai allora è stato bloccato il vostro ingresso?"Non lo so, era stato Salvini a prospettarcelo, noi non abbiamo chiesto alcuna poltrona. Poi i Cinquestelle o chissà chi altro hanno bloccato questa possibilità".Il centrodestra si presenta con tre posizioni diverse."Noi siamo sempre stati coerenti, abbiamo sempre chiesto un governo di centrodestra e per questo siamo entrati in rotta di collisione con il presidente Mattarella".Il ...