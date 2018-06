La Regina ha concesso a Meghan Markle un privilegio negato perfino a William | Harry e Kate

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018)avrà unche non è ancora mai statoné al maritoné ané a. Secondo i media inglesi, laElisabetta II ha invitato la neosposa a salire sul treno reale, sul quale possono viaggiare solo i membri senior della royal family, ovvero il principe Filippo, Carlo e Camilla. Il treno viaggerà verso il Cheshire giovedì, dove la sovrana ha una serie di impegni ufficiali.Questa mossa è stata giudicata dagli esperti di affari reali come un segno di amicizia e di simpatia da parte dellaverso. "Ci fa capire che la duchessa del Sussex ha stretto un legame con la sovrana", scrive l'Express. Nel marzo del 2012 la duchessa di Cambridge ha partecipato ad un evento insieme allanella zona di Piccadilly, ma in quell'occasione anche Camilla partecipò, il che ...