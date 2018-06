La Procura accusa | La Regione Abruzzo lasciò Rigopiano isolato

Rigopiano - la Procura accusa la Regione/ “Determinò l’isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone” : Rigopiano, la Procura accusa la Regione: “Determinò l’isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone”. Fra i responsabili, il governatore dell'Abruzzo, Luciano D’Alfonso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Brindisi - ex sindaco Consales accusato di corruzione : la Procura chiede 5 anni di reclusione per la tangente da 30mila euro : Cinque anni di reclusione per la presunta tangente da 30mila euro intascata in cambio dello sblocco di una pratica per l’attivazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti. È quanto ha chiesto la procura di Brindisi a carico dell’ex sindaco Pd del capoluogo salentino, Cosimo Consales, imputato per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’allora primo cittadino intascò ...

Formigoni - la Procura di Cremona chiede il processo : sotto accusa per tangenti nella sanità : L'indagine riguarda la fornitura dell'acceleratore lineare 'Vero', l'apparecchiatura utilizzata per la diagnostica oncologica, acquistata dall'ospedale...

Carabinieri accusati di stupro a Firenze - la Procura chiede il rinvio a giudizio : La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Camuffo e Pietro Costa, i due Carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, dopo averle...

Procuratore che fece causa a Weinstein è accusato di abusi : Da accusatore ad accusato e per lo stesso reato: è la storia di Eric Schneiderman, Procuratore generale di New York, che ha aderito al movimento #MeToo e ha fatto causa alla società del produttore Harvey Weinstein per non aver tutelato le proprie dipendenti da molestie e intimidazioni. Ebbene ora proprio Schneiderman è accusato dello stesso reato, ossia abusi sessuali ai danni di quattro donne. Due di loro, Michelle Manning Barish e Tanya ...

Pamela Mastropietro - "Stuprata e uccisa da Oseghale"/ Procura accusa : 'violenza sessuale di duplice profilo' : Macerata, Pamela Mastropietro secondo la Procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale e poi uccisa. Sabato i funerali a Roma.