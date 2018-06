La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

Tasse - per la Lega il primo intervento è la pace fiscale. Siri : “Possiamo recuperare 35 miliardi”. “Irrealistico” : Innanzitutto la “pace fiscale” con i contribuenti. Matteo Salvini l’ha confermato lunedì sera: al di là dei tempi di avvio della flat tax (prima per imprese e partite Iva, poi per le famiglie), il primo provvedimento economico del governo Conte sarà quello che Carlo Cottarelli ha definito “ennesimo condono“. “Andrà a regime subito”, ha confermato il senatore della Lega Armando Siri in un’intervista ...

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italiani e fisco...

Flat tax - Salvini conferma la linea di Bagnai : “Il cronoprogramma? pace fiscale - imprese e dal prossimo anno anche le famiglie” : Il primo intervento è la Pace fiscale, il secondo intervento realizzabile fin da subito è sulle imprese e poi dall’anno prossimo, s’interverrà sulle famiglie, questo è il cronoprogramma”. Matteo Salvini chiude una giornata di voci e di polemiche tute interne alla Lega sulla Flat tax. Il Segretario della Lega sposa la linea Bagnai e boccia le parole di del senatore Armando Siri sulla promessa elettorale più importante della Lega ...

Contratto di governo - si scrive 'pace fiscale' ma si legge condono : ...che giudicano caso per caso in modo inappellabile o sarà consentito il ricorso per via amministrativa o addirittura al giudice ordinario? Se questi candidati al premio Nobel per l'economia pensano di ...

Cos'è la pace fiscale : il progetto targato M5s-Lega : pace fiscale, ne avete sentito parlare negli ultimi giorni? Che cos'è? Per dirla in breve, si tratta del progetto targato Lega-M5s che consiste in una sorta di maxi rottamazione delle cartelle esattoriali...

Governo - ecco le prime misure : dalla pace fiscale al taglio ai costi politica : C'è un motivo se Di Maio pare diretto al ministero del Lavoro e la Lega invece punta a Interni e Economia. ' Quello è un ambito nel quale vogliamo lavorare in maniera molto forte perchè tra crisi di ...