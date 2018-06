La nuova Dottoressa Giò 3 | con Barbarà D’Urso sarà ispirata a Grey’s Anatomy

superguidatv

: Dalla nuova «Dottoressa Giò» a «Rosy Abate»: le fiction Mediaset che vedremo - MarioManca : Dalla nuova «Dottoressa Giò» a «Rosy Abate»: le fiction Mediaset che vedremo - CretellaRoberta : Da Morandi a Ferilli, la nuova fiction Mediaset: Sette titoli in cantiere, torna la Dottoressa Giò con D'Urso… - GIOURSO : RT @davidemaggio: Mediaset: le fiction della stagione 2018/2019. 4 puntate della Dottoressa Gio' -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Barbara, “nostra signora delle faccette”, tornerà a rivestire i panni dellaGiò. Ormai la conferma è ufficiale ed è stata la stessa Queen of Caffeucci a darla in diretta nazionale durante un’intervista concessa ai microfoni di Tv Talk – anche se qualche indiscrezione era già trapelata prima. Conclusi gli impegni de Il Grande Fratello, nella notte del 4 giugno incoronando vincitore Alberto Mezzetti, e anche l’impegno domenicale del contenitore televisivo Domenica Live, i primi di Luglio la stacanovista Barbarella inizierà le riprese della popolare fictionGiò3, che torna dopo 20 anni sugli schermi di canale 5. Barbaradi nuovo impegnata sul set de LaGiò 3 Il tornado Barbaranon si arresta. Alla “veneranda” età di 61 anni, la conduttrice, che iniziò la sua carriera proprio come attrice, torna a rivestire quel ruolo. La ...