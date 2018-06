La morte di Carniti e la storia del clavicembalo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) C’è un modo per misurare i passi all’indietro compiuti in termini di civiltà, di conquiste del lavoro, di benessere, di dignità. Ieri è venuto a mancare Pierre, un sindacalista cattolico che i più anziani ricorderanno. Integro, devoto al suo mestiere. Un sindacalista vero e la Cisl, di cuiè stato segretario, ne ricorda pochi di dirigenti della sua autorevolezza e onestà. Bene,fu il promotore di un contratto nazionale che prevedeva anche 150 ore all’anno di studio per i lavoratori. La Confindustria, per sbeffegiarlo, chiese: “Ma volete forse che i lavoratori studino?”.rispose: “Sì, se vogliono studiaredevono poterlo fare”. Ecco, pensate a quanta dignità avesse il lavoro e quanto valore la vita del lavoratore e a quanta ne ha oggi. L'articolo Ladie ladelproviene da Il Fatto Quotidiano.