La mente geniale? Tutto è cominciato con un batterio

ilgiornale

: Una storia terribile, che ci insegna a non parlare di cose a muzzo. Una storia partorita dalla mente malat, pardon,… - MartinaNotizie : Una storia terribile, che ci insegna a non parlare di cose a muzzo. Una storia partorita dalla mente malat, pardon,… - RotellaFP : @jacopo_iacoboni @RandallFlagg71 Questa è la macchina perfetta di una mente geniale e malata. - delpierosheart : RT @altemaree: Ma ci pensate mai che qualunque cosa potrete fare nella vostra vita, non sarà mai geniale come al primo tipo venne in mente… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Daniel Dennett è un uomo imponente. Ha la barba da filosofo greco e la risata da professore americano. Da mezzo secolo, dopo la laurea in Filosofia a Harvard (non lontano da casa, visto che è nato a Boston nel 1942) e il dottorato a Oxford con Gilbert Ryle, fino a oggi, che è condirettore del Centro per gli studi cognitivi e Austin B. Fletcher Professor alla Tufts University, Dennett si occupa dellaumana. Considerata in modo molto materialistico, come dimostrano i titoli dei suoi numerosi saggi, come Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza, o Rompere l'incantesimo. La religione come fenomeno naturale. L'ultimo è Dai batteri a Bach. Come evolve la(Cortina, pagg. 552, euro 32), che presenta oggi al festival Leggendo Metropolitano di Cagliari (Teatro Civico, ore 19.30).Professor Dennett, perché studia lada anni?"Da giovane lessi Cartesio, e pensai: ...