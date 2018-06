La Haute Route 2018 arriva in Valtellina

Ciclismo – La Haute Route 2018 approda in Italia : dall’8 al 10 giugno a Bormio e sullo Stelvio - a settembre si pedalerà sulle Dolomiti : Concorrenti da tutto il mondo per gli eventi organizzati da OC Sport: 29 le nazioni presenti. Rémi Duchemin sarà il fondatore e direttore generale di Haute Route Dopo i due appuntamenti negli Stati Uniti (San Francisco e Asheville), la Haute Route approda in Italia. A inizio giugno, infatti, la ciclosportiva proposta da OC Sport (www.ocsport.com) vivrà il primo dei due eventi in programma sulle montagne Italiane, vale a dire la Haute Route ...