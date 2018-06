La Dottoressa Giò rinasce dopo l’aborto e una querela | la trama e il mistero Patrick

optimaitalia

: Ecco le nuove fiction di Mediaset, Barbara D’Urso torna a essere la “Dottoressa Giò” - LaStampa : Ecco le nuove fiction di Mediaset, Barbara D’Urso torna a essere la “Dottoressa Giò” - StalkerArya : @Akamissing ?????? Questa è un’ottima idea! Magari aspetterà di vedere lo share della Dottoressa Giò e poi inizierà a buttare giù qualche riga. - OptiMagazine : #LaDottoressaGiò rinasce dopo l'aborto e una querela: la trama e il mistero Patrick Dempsey -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Già nei giorni scorsi abbiamo parlato del ritorno de LaGiò e di Barbara d'Urso nuovamente in camice bianco ma adesso tutto sta per diventare reale. Con Antonello Grimaldi alla regia, la conduttrice napoletana si prepara a tornare sul set della serie, in quel di Roma, per un totale di quattro puntate proprio alla fine delle sue dirette con Pomeriggio 5,si godrà le meritate vacanze.Barbara d’Urso tornerà a vestire i panni di Giorgia Basile, laGiò, che vent'anni fa abbiamo lasciato protagonista di due stagioni della serie e, in particolare, alle prese con l'addio al marito Fabiol'aborto e la scoperta che non avrebbe più potuto avere figli.Adesso la ritroveremo 20 anni, ancora un medico e ancora alle prese con la sua vita privata e i suoi casi in corsia. Secondo le prime anticipazioni sulla terza stagione de LaGiò sembra che la ...