La data di uscita di Bayonetta 3 potrebbe essere svelata all' E3 2018

State of Mind : Requisiti di Sistema e data di uscita svelati : Daedalic Entertainment è lieta di annunciare che il suo nuovo capolavoro con ambientazione futuristica e comparto grafico realizzato in low poly, State Of Mind, sarà lanciato per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam e GOG a partire dal 16 agosto al prezzo di 39,99 euro per la versione console e 29,99 euro su PC. State of Mind ...

L'ambiziosa mod New California per Fallout : New Vegas ha una data d'uscita : New California, anche conosciuta con il nome di Project Brazil, è una mod frutto di cinque anni di lavoro che converte completamente Fallout: New Vegas per raccontare una storia inedita prequel delle vicende del titolo di Obsidian.Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per la mod che oltre a mostrarne le potenzialità ne rende inoltre ufficiale la data d'uscita, fissata per il 23 ottobre.Come riporta Eurogamer.net New ...

NBA 2K19 ha una data di uscita e confermato LeBron James come cover star : AGGIORNAMENTO:2K annuncia oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.” “E' un onore essere sulla ...

Spunta una data di uscita per NBA 2K19 e LeBron James dovrebbe essere la cover star : La data di rilascio di NBA 2K19 sarebbe trapelata un po' prima del previsto e, a quanto pare, la pubblicazione del gioco è in programma per l'11 settembre. Se siete disposti a sborsare per la 20th Anniversary Edition, potrete averne una copia quattro giorni prima, il 7 settembre.Come riporta USGamer, la notizia è Spuntata su Reddit, dove viene notato che non solo NBA 2K19 sarà rilasciato il 7 settembre per l'accesso anticipato e più tardi l'11 ...

Code Vein : Nuovo Trailer e data di uscita svelata : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare sia l’edizione standard che la collector di Code Vein per Xbox One e PlayStation 4 e la digital edition per STEAM e altri distributori. Code Vein arriva a Settembre La Collector’s Edition include il gioco base e una figurine esclusiva di Mia Karnstein, uno dei protagonisti del gioco. Alta 17cm, la figurine di Mia impressionerà per via del ...

Code Vein : annunciata la data di uscita del "souls-like in salsa anime" : Dopo tanta attesa e qualche rumor più o meno credibile arriva finalmente l'ufficialità : abbiamo una data di uscita di Code Vein, interessante souls-like che era previsto per questo 2018 ma che finora non aveva ancora una finestra di lancio precisa.Come riportato da Siliconera, la compagnia nipponica ha annunciato la data di uscita attraverso un nuovissimo trailer: Code Vein sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2018 in versione fisica su ...

Svelata data di uscita per Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum : La data di uscita di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum si avvicina. Ubisoft ha infatti confermato che la Stagione 2 dell'Anno 3 arriverà ufficialmente dal 7 giugno. Porterà i due operatori italiani, la mappa Villa e una serie di novità. Ubisoft inoltre ha precisato che i tempi di aggiornamento verranno spiegati durante il giorno che precede il lancio. Intanto è stato confermato che tutti coloro che sono già in possesso del pass ...

The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj debutta dal vivo (video) : svelate data d’uscita di singolo e album : Con la partecipazione della cantante al Wango Tango Festival in scena il 3 giugno a Los Angeles, The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj ha fatto il suo debutto dal vivo ancor prima di essere rilasciato come singolo. La popstar è stata l'attrazione di punta della kermesse, esibendosi in un concerto durante il quale ha presentato il nuovo duetto con la rapper incluso nell'album di inediti Sweetener. Ariana Grande ha approfittato ...

HellSign : l'RPG soprannaturale che ci trasforma in cacciatori ha una data di uscita : Avevamo parlato di HellSign quando il progetto si chiamava ancora HellHunter ed era alla ricerca di fortuna su Kickstarter. La campagna di raccolta fondi non è andata a buon fine ma questo RPG soprannaturale che ci trasformerà in cacciatori di creature soprannaturali è ancora vivo e vegeto e ha una data di uscita: il 7 novembre 2018.L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Steam del progetto ed è anche stata l'occasione per rivelare che il ...

Wreckfest : il demolition derby di THQ Nordic ha una data di uscita per PC : THQ Nordic ha rivelato che il suo demolition derby, Wreckfest, sarà ufficialmente lanciato su PC a partire dal 14 giugno, dopo un lungo periodo su Steam Early Access (Next Car Game).Come riporta Gamingbolt, il team responsabile dello sviluppo di Wreckfest è Bugbear Entertainment, che ha una certa esperienza per titoli racing, avendo nel suo portfolio giochi come Ridge Racer Unbounded e Flatout 1 & 2. I giocatori console dovranno attendere un ...

Fallout 76 uscirà a luglio del 2018? Spunta la data di uscita ma poi viene rimossa : In attesa di capire esattamente la natura di questo progetto nel corso della conferenza E3 di Bethesda che si terrà l'11 giugno alle 3:30 ore italiane, Fallout 76 ha inevitabilmente attirato la curiosità di molti soprattutto perché potrebbe rivelarsi uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, una sorta di mix tra il classico Fallout con l'aggiunta di elementi survival alla Rust e con una impalcatura online.Secondo i rumor il gioco ...

data di uscita Samsung Galaxy Note 9 il 9 agosto? Tutte le specifiche date per certe : Habemus Data di uscita Samsung Galaxy Note 9. Per quanto ancora non ufficializzato dal produttore asiatico, l'appuntamento per la presentazione del successore del Samsung Galaxy Note 8 sarebbe stato fissato fra poco più di due mesi, il 9 agosto. L'evento "Unpacked", con ogni probabilità, dovrebbe aver luogo a New York. Qualche retroscena sulla fata di presentazione. Nelle ultime settimane si era fatta avanti l'idea che il Samsung Galaxy Note ...

Xiaomi Mi 8 - prezzo - scheda tecnica e data d’uscita in Italia : La forza di Xiaomi sta tutta in due numeri: 67 e 5. Il primo è il tasso di crescita del fatturato tra il 2016 e il 2017, a quota 15 miliardi di dollari; il secondo è il margine che i cinesi intendono guadagnare dai loro prodotti. Per intendersi, se Xiaomi spende cento euro per produrre un prodotto, il suo prezzo di listino non supererà i 105 euro. Insomma, per adesso l’azienda sta crescendo a dismisura puntando sui grandi numeri con ...

Il 5 giugno sarà annunciata la data di uscita di Code Vein : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato molti screenshot e informazioni sul suo souls-like in salsa anime Code Vein, ma un elemento sfugge ancora ai fan, ovvero la data di uscita.Per ora, come segnala Dualshockers, tutto ciò che abbiamo è un "2018" generico, ma la situazione è destinata a cambiare molto presto. Il publisher ha dichiarato su Twitter che un nuovo trailer verrà lanciato il 5 giugno alle 11:00, in Giappone, e verrà annunciata la ...