La crescita economica dell' Italia secondo il ministro Tria Nero su bianco

BOE ottimista su crescita economica - immediato upside per la sterlina? : Il che, però, non significa affatto che tutta l'economia dell'area sia destinata a un futuro roseo: Markit ha infatti rilevato che Brexit sta frenando gli investimenti e che i nuovi ordini crescono ...

crescita economica - i rischi della guerra commerciale iniziano a farsi sentire : Stati Uniti " Cina: da loro dipende il destino della Crescita globale Le tensioni tra le due maggiori economie del mondo sono aumentate in modo non irrilevante quando il presidente Donald Trump ha ...

Governo : Cisl Veneto - urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “L’Italia ed il Veneto hanno bisogno di un Governo che garantisca nell’immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai settori e dalle aree dell’economia e del lavoro che hanno i loro punti di forza nell’export ma anche dalle aree ...

Salvini al Quirinale : 'crescita economica per ridurre il debito' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari'

Russia - il primo trimestre conferma la crescita economica : +1 - 3% : Mosca, 17 mag. , askanews, L'economia russa è cresciuta dell'1,3% anno su anno nel primo trimestre del 2018, un dato lievemente migliore rispetto alle previsioni del governo, che aveva previsto un +1,1%. La stima preliminare dell'...

Polonia : Bers migliora previsioni crescita economica - al 4 per cento nel 2018 : L'istituto ha tuttavia avvertito che la carenza di manodopera potrebbe colpire il potenziale di crescita, aggiungendo che l'economia polacca rallenterà al 3,3 per cento l'anno prossimo. "Si prevede ...

Moldova : premier Filip - assistenza macrofinanziaria Ue sarà destinata per crescita economica : Chisinau, 08 mag 13:35 - , Agenzia Nova, - L'assistenza macrofinanziaria dell'Ue in Moldova sarà destinata alla crescita dell'economia per un migliore funzionamento dello Stato. Lo... , Moc,

Singapore : ministro Finanze - priorità crescita economica : Singapore, 05 mag 17:45 - , Agenzia Nova, - Il ministero delle Finanze di Singapore si concentrerà sulla crescita dell'economia e sul finanziamento dei progetti prioritari di altri... , Fim,

Eurolandia - la crescita economica rispetta le attese : Teleborsa, - Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 1° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee seppur in misura più lieve rispetto al quarto trimestre del 2017. Secondo la stima ...

Usa : crescita economica rallenta al 2 - 3 per cento nel primo trimestre : Washington, 27 apr 22:25 - , Agenzia Nova, - L'economia statunitense ha rallentato la sua corsa nel primo trimestre del 2018 a causa, fondamentalmente, della decelerazione dei consumi... , Res,

Cile : Fmi rivede al rialzo crescita economica per il 2018 - stima è al 3 - 4 per cento : Pur gravati dalle incertezze politiche legate in primo luogo alle elezioni generali e ai possibili "cambi di agenda politica", le locomotive regionali si confermano Messico e Brasile. , Abu,

Medio Oriente : per Fmi regione mostra serie di criticità strutturali che incidono su crescita economica : L'economia dei due paesi del Golfo, secondo l'Fmi, tornerà a crescere nel 2018 e nel 2019. L'Arabia Saudita nell'anno in corso si attesterà intorno all'1,8 per cento, mentre per nel 2019 il dato ...