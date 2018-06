La comune degli anziani

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Tra la solitudine e la casa di cura si può trovare una terza via. Un fenomeno in crescita in alcuni Paesi europei ma che si sta affermando anche in Italia: le case condivise. Spazi privati per ognuno, ma anche locali comuni per stare insieme ai pasti, avere sempre qualcuno con cui dividere il tempo ed evitare quelle piccole disattenzioni domestiche che possono creare ansia e frustrazione. Si chiama Senior cohousing, l'abitare condiviso tra, in residenze che hanno tutte le caratteristiche di una casa, piccole comunità, con assistenza fissa e animazione. È come tornare ragazzi, in fondo, con la differenza che la stanza è sempre e solo propria, il piccolo mondo dove in qualsiasi momento ci si può rifugiare.I primi esprimenti sono in corso e per ora sembrano tutti di successo. Allontanare l'anziano dalla propria abitazione non è semplice, ma entrare in una casanon significa ...