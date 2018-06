La complessa IA di Shadow of the Tomb Raider al centro del nuovo video

eurogamer

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato undiof thedella serie Meet the Team, questa volta in compagnia con la Development Tester, Bianca Lavric.Come riporta Dualshockers, in questa occasione Lavric parla della complessità dell'IA e di come il team la stia testando per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Abbiamo anche un suggerimento sulla scena di un elicottero, ma non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.È interessante notare che possiamo dare un'occhiata al filmato di sviluppo in cui la squadra lavora sul percorso dell'IA negli ambienti della giungla del gioco. Read more…