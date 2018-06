La Commisione Ue approva le prime misure contro i dazi Usa Colpiti jeans | moto e

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Lamossa dell'Europa ai nuoviamericani su acciaio e alluminio arriva dalla Commissione Ue, che ha già girato all"Organizzazione mondiale del commercio una lista di prodotti su cui imporre ulteriori imposte. Ci vorranno ancora alcune settimane per concludere le procedure per l"imposizione deiaddizionali dovrebbero. Presumibilmente tutto sarà pronto entro la fine del mese. "I nuoviinizieranno a applicarsi in luglio", ha spiegato il vicepresidente della Commissione, Maros Sefcovic, annunciando la decisione presa dall'esecutivo europeo, d'intesa con gli Stati membri. Si calcola che il valore stimato dei nuovidecisi dal Vecchio continentegli Stati Uniti ammonti a circa 2,8 miliardi di euro."I nuovisaranno applicabili a partire da luglio", ha aggiunto Sefcovic. Tali, ha spiegato, "rispettano completamente le regole Wto, sono misurati, ...