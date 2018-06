La classifica dei 100 atleti più pagati nel 2017 | il primo non è un calciatore

Forbes pubblica la classifica dei 100 atleti più pagati al mondo - ma non c'è una sola donna - : Quest'anno neanche la tennista Serena Williams, reduce dalla maternità, è riuscita ad accaparrarsi un posto nella graduatoria degli sportivi più remunerati del globo

Forbes pubblica la classifica dei 100 atleti più pagati al mondo (ma non c'è una sola donna) : Anche per il 2018 Forbes ha stilato la top 100 degli atleti più pagati al mondo. La classifica internazionale contempla nomi di atleti provenienti da 22 paesi, anche se gli americani la dominano con protagonisti del baseball, del basket e del calcio.Al primo posto c'è il pugile Floyd Mayweather grazie al premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor, e ...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

Ocse - la nuova classifica di sostenibilità dei Paesi : ... i, Trasparenza delle Istituzioni e Valori Democratici, , ii, Tutela dell'Ambiente, , iii, Popolazione, Salute e Distribuzione della Ricchezza, , iv, Istruzione e Ricerca & Sviluppo, e , v, Economia. ...

Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano : Stando ad un nuovo report di Gartner, le vendite nel primo trimestre del 2018 sono tornate a crescere. Ecco tutti i dati della classifica guidata da Samsung L'articolo Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano proviene da TuttoAndroid.

C’è un’altra quindicenne nella classifica dei libri più venduti : Si chiama Elisa Maino e si è fatta conoscere su Musical.ly, dove ha 3,2 milioni di follower: ha scritto un romanzo che si intitola #OPS The post C’è un’altra quindicenne nella classifica dei libri più venduti appeared first on Il Post.

Mondiali calcio Russia 2018 : quanto guadagnano i calciatori e la classifica dei più pagati. Che duello tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di miliardi di ...

Champions League - la classifica dei più veloci : primo Salah - nella top 10 Manolas e Chiellini : Manca soltanto una partita alla fine di quest'edizione della Champions League, a Kiev l'ultimo atto con Real Madrid e Liverpool a giocarsi la vittoria. In attesa della finale, però, i Reds sono sicuri ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

Elon Musk vuole fare la classifica dei media migliori : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Elon Musk si scaglia contro i media che, a suo dire almeno, sono spesso troppo critici e disonesti nei confronti di Tesla. Per questo motivo vuole creare un servizio online, un pagellone che attesti l’attendibilità di editori, giornali e giornalisti. Il servizio potrebbe chiamarsi Pravda come l’organo di stampa del Partito comunista russo, chiuso per ordine dell’allora presidente sovietico Boris Eltsin nel ...

CAPOCANNONIERE SERIE A/ Icardi e Immobile vincono la classifica dei marcatori - ma sorride solo l'argentino : CAPOCANNONIERE SERIE A, Mauro Icardi e Ciro Immobile vincono la classifica dei marcatori con 29 reti, ma l'argentino sorride e l'italiano no. Record per Paulo Dybala a quota 22.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:46:00 GMT)

Astronomia : ecco la classifica dei mondi più ricchi d’acqua del Sistema Solare - la Terra al 5° posto : La Terra è passata da un primato incontrastato alla retrocessione, al 5° posto, nella classifica dei mondi più ricchi d’acqua del Sistema Solare: sul primo gradino del podio troviamo Ganimede, il satellite naturale più grande di Giove, che fa registrare la più alta percentuale d’acqua in rapporto al suo volume, il 69% contro lo 0,12% del nostro pianeta. La classifica, elaborata da Steve Vance, ricercatore al JPL NASA, è stata ...

Premier League regina dei diritti tv : l'ultima in classifica guadagna più della Juventus : La Premier League è il campionato più ricco d'Europa e anche il 2017-2018, per quanto concerne i diritti tv, ha confermato la sua potenza. I 20 club della Serie A inglese, infatti, hanno incassato la ...

classifica GIRO D'ITALIA 2018 / Yates sempre maglia rosa. Nel segno dei due Bennett (12^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, oggi la dodicesima tappa non dovrebbe essere insidiosa (17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:48:00 GMT)