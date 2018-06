La Cina dopo Tiananmen | avvocati per i diritti umani | Ong e cristiani nel mirino di Xi

Veronica Satti/ Dopo il riavviCinamento con Bobby Solo - vincerà la sfida con Alberto? (Grande Fratello 15) : Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:37:00 GMT)

“L’americano” di Massimiliano Virgilio arriva in Cina : è il primo italiano dopo Saviano e Ferrante : “L’americano” ha oltrepassato i confini nazionali: l’ultimo romanzo di Massimiliano Virgilio è stato tradotto in cinese, divenendo uno dei pochi titoli, dopo quelli di Saviano e della Ferrante, ad arrivare fino in Oriente.Continua a leggere

Mps/ Dopo il forte calo in Borsa si avviCina al pareggio. Rossi contro Borghi : Mps news, andamento del titolo in Borsa. Su Montepaschi le dichiarazioni di Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi Aquilini mentre Piazza Affari perde terreno(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:24:00 GMT)

Violentata a 32 anni dall'infermiere - lei crede a un'alluCinazione. Ma la mattina dopo lo stupratore le manda un sms beffa : dopo il caso di Naomi, la 22enne morta dopo esser stata ignorata e umiliata da un'operatrice del Pronto Soccorso, ancora uno scandalo legato al mondo degli ospedali in Francia . Questa volta si tratta di violenza sessuale nei confronti di una paziente, una donna di 32 anni , ricoverata per problemi di epilessia. Il presunto stupratore sarebbe ...

Iran - il giorno dopo. Paesi Ue e Russia confermano l'accordo - critiche a Trump da Onu - Cina e Turchia : Cancellerie in ambasce, Borse in altalena, petrolio sopra i 70 dollari. Sono i primissimi effetti dell'annuncio di Donald Trump di rompere l'accordo con l'Iran sul nucleare e imporre nuove sanzioni. Quel JCPOA (piano d'azione globale congiunto) non sta più bene all'amministrazione Usa, malgrado sia stata proprio da Washington, allora primo inquilino Barack Obama, a promuovere l'intesa.Dalle reazioni internazionali emerge una forte ...

Sempre più viCina l’era del turismo spaziale dopo i test della Blue Origin : Successo per il test del volo suborbitale della Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon: la “Crew Capsule 2.0”, è stata portata in quota ieri domenica 29 aprile dal razzo New Shepard. A bordo solo il manichino “Skywalker”, con chiaro riferimento al protagonista di Guerre Stellari. Si tratta del secondo test di volo per la capsula e ora Blue Origin si prepara a testarla con persone a bordo entro la fine ...

Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia : Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia. L'Istituto dei tumori di Napoli ha siglato un accordo con il Ministero della Salute della Federazione Russa per dare il via a corsi di ...

Wenger - il dopo Arsenal può esserein Cina pronto un ingaggio record : IN Cina SAREBBE IL TECNICO PIU' PAGATO - Se fossero vere le indiscrezioni provenienti dall'Estremo Oriente, Wenger diverrebbe il manager più pagato al mondo, superando anche Josè Mourino e Marcello ...

Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati nel nord della Cina : Almeno Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati da un uomo nella provincia di Shaanxi, nel nord della Cina; altri 12 sono rimasti feriti. Gli studenti, che frequentavano le scuole medie, sono stati accoltellati poco dopo le 18 di venerdì The post Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati nel nord della Cina appeared first on Il Post.

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la viCinanza alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Cina - dà fuoco al locale notturno dopo una lite : 18 morti : Diciotto persone sono morte in un incendio, di origine dolosa, all'interno di un locale karaoke a Qingyuan City, nel sud della Cina. L'incendio a Qingyuan City Le fiamme sono state appiccate da un 32enne, Liu Chun Lu, che è stato arrestato. Il locale a tre piani si trova nella provincia di Qingyang Guangdonog. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo ha dato fuoco al locale dopo aver litigato con uno dei clienti. "Secondo i primi elementi ...

Rusal guarda alla Cina dopo la perdita del mercato americano per le sanzioni - : La Cina è il maggior produttore al mondo di alluminio ed esporta prodotti in alluminio in eccesso. Oggi il prezzo dell'alluminio ha aggiornato il massimo del 2011 con 2.642 dollari per tonnellata. ...

F1 - dopo la Cina Alonso pensa alla 24 ore di Le Mans : TORINO - Fernando Alonso continua a inseguire il suo sogno, quello di vincere la Tripla Corona. Una follia che , con il passare del tempo, sta diventando sempre più reale. dopo due settimane ...

Buffon non si ferma dopo la Juve : prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...