ilmattino

: RT @mattinodinapoli: La Cgil si schiera: «Al Pompei Pride contro tutte le discriminazioni» - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: La Cgil si schiera: «Al Pompei Pride contro tutte le discriminazioni» - mattinodinapoli : La Cgil si schiera: «Al Pompei Pride contro tutte le discriminazioni» - arch_passarella : Governo, Camusso schiera la Cgil con Mattarella -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) 'le, laCampania è e sarà sempre in prima linea, come accadrà anche il 30 giugno aldi'. È quanto si legge in una nota diffusa dall'organizzazione ...