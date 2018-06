La Camera vota la fiducia al Governo Conte | dopo il via libera del Senato

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>Oggi si vota alla Camera : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Cottarelli contestato alla Camera : “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” : Dopo aver accettato con riserva l’incarico di presidente del Consiglio, Carlo Cottarelli si è recato alla Camera per parlare con il presidente Roberto Fico. All’entrata di Montecitorio, l’ex commissario alla spending review è stato contestato da un piccolo gruppo di cittadini: “Vogliamo un governo votato dagli italiani” ha urlato un uomo. L'articolo Cottarelli contestato alla Camera: “Vogliamo un esecutivo ...

Camera : martedì 10 aula vota su commissione speciale Def : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – L'aula della Camera è convocata martedì 10 parile, alle 15, per il voto sull'istituzione della commissione speciale sul Def. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Mara Carfagna - il trionfo alla Camera : è la vicepresidente più votata : È Mara Carfagna la vicepresidente della Camera con il maggior numero di preferenze. Nella seconda seduta di Montecitorio, le elezioni dei vicepresidenti e segretari d'aula ha visto la deputata di ...

Camera - in Aula si vota per l'elezione dei vicepresidenti - : Il M5S indica Maria Edera Spadoni, nel centrodestra Fi vota Mara Carfagna, la Lega Lorenzo Fontana. Il Pd propone invece Ettore Rosato. Oltre ai quattro vicepresidenti, saranno eletti tre questori e ...

Camera : M5S vota solo suoi candidati a Ufficio presidenza (2) : (AdnKronos) – In ambienti M5S fanno notare che i 5 Stelle disponevano dei numeri per eleggere anche un secondo vicepresidente in quota M5S, ma i grillini hanno deciso di votare la sola Spadoni per consentire al Pd l'elezione di un vicepresidente, nel rispetto delle prerogative parlamentari.

Camera - al via la votazione per vicepresidenti e questori. M5s vota solo suoi candidati. E Pd : “Nessuna trattativa” : Al via nell’Aula della Camera la votazione per l’Ufficio di presidenza di Montecitorio. La votazione, segreta e per schede, serve ad eleggere quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari di presidenza. L’intera operazione, compreso lo spoglio delle schede, dovrebbe durare tra le sei e le sette ore. Si vota con il meccanismo del cosiddetto “voto limitato”, volto a favorire l’accordo con le opposizioni per aumentare la ...

Presidenti Camera e Senato - è stallo/ Scheda bianca per tutti : Lega - “non abbiamo deciso se votare Romani” : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Camera - fumata nera a prima votazione : 13.25 fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Sono state quasi tutte schede bianche con qualche sporadica eccezione. Servirà una nuova votazione. Per il secondo e terzo scrutinio il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche.

