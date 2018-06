La Camera vota la fiducia | 350 sì Conte | ' Debito | tratteremo in Ue'

Conte - Camera vota fiducia : 350 sì e 236 no. Il discorso : 'Ognuno ha suo conflitto interessi' : Quando parliamo di economia circolare pensiamo all'impresa. Quando ragioniamo di share economy pensiamo alle imprese che si inseriscono in questo progetto e in questa direzione di sviluppo'. ...

Conte - Camera vota fiducia : 350 sì e 236 no. Il discorso : «Ognuno ha suo conflitto interessi» : La Camera vota la fiducia al governo Conte: 350 i sì, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Un voto che arriva al termine di una seduta movimentata con il Pd che non ha mancato di attaccare...

La Camera sta votando la fiducia al governo : Sono cominciate le procedure per il voto: le notizie e le foto man mano che arrivano The post La Camera sta votando la fiducia al governo appeared first on Il Post.

Conte - alle 17 - 45 la Camera vota sulla fiducia : Dopo il sì del Senato di ieri si è conclusa alla camera la discussione sulla fiducia al governo Conte. La seduta riprenderà, come previsto dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, alle 15,40 - ...

La Camera vota la fiducia al Governo Conte - dopo il via libera del Senato : dopo il Sì del Senato al Governo Conte con 171 voti favorevoli, oggi tocca all'aula della Camera, convocata per la discussione sulle comunicazioni del Governo, a cui seguirà la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia.Alla Camera l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti), 30 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. I voti ...

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>Oggi si vota alla Camera : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Cottarelli contestato alla Camera : “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” : Dopo aver accettato con riserva l’incarico di presidente del Consiglio, Carlo Cottarelli si è recato alla Camera per parlare con il presidente Roberto Fico. All’entrata di Montecitorio, l’ex commissario alla spending review è stato contestato da un piccolo gruppo di cittadini: “Vogliamo un governo votato dagli italiani” ha urlato un uomo. L'articolo Cottarelli contestato alla Camera: “Vogliamo un esecutivo ...

Camera : martedì 10 aula vota su commissione speciale Def : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – L’aula della Camera è convocata martedì 10 parile, alle 15, per il voto sull’istituzione della commissione speciale sul Def. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'articolo Camera: martedì 10 aula vota su commissione speciale Def sembra essere il primo su Meteo Web.

Mara Carfagna - il trionfo alla Camera : è la vicepresidente più votata : È Mara Carfagna la vicepresidente della Camera con il maggior numero di preferenze. Nella seconda seduta di Montecitorio, le elezioni dei vicepresidenti e segretari d'aula ha visto la deputata di ...

Camera - in Aula si vota per l'elezione dei vicepresidenti - : Il M5S indica Maria Edera Spadoni, nel centrodestra Fi vota Mara Carfagna, la Lega Lorenzo Fontana. Il Pd propone invece Ettore Rosato. Oltre ai quattro vicepresidenti, saranno eletti tre questori e ...

Camera : M5S vota solo suoi candidati a Ufficio presidenza (2) : (AdnKronos) – In ambienti M5S fanno notare che i 5 Stelle disponevano dei numeri per eleggere anche un secondo vicepresidente in quota M5S, ma i grillini hanno deciso di votare la sola Spadoni per consentire al Pd l’elezione di un vicepresidente, nel rispetto delle prerogative parlamentari. L'articolo Camera: M5S vota solo suoi candidati a Ufficio presidenza (2) sembra essere il primo su Meteo Web.