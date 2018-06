La Camera sta votando la fiducia al governo

Mario Biondo/ Nuova inchiesta per omicidio volontario : cosa è successo al Cameraman? (Chi l'ha visto?) : Mario Biondo, omicidio o suicidio? La famiglia non ha dubbi, ma cosa è realmente successo cinque anni fa a Madrid al cameramen di 30 anni? (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Gaffe del deputato M5S : 'Pd assente mentre parla Conte'. E posta la foto della Camera - ma il premier è in Senato : Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma ...

Savigliano - la teleCamera riprende il furto : guai per un "ciclista" 46enne dell'Albese : Riceviamo dai carabinieri di Savigliano , Cuneo, e pubblichiamo: "Una pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Savigliano controllava un uomo che stava viaggiando in sella ad ...

Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotoCamera posteriore : In Cina sono stati lanciati i Samsung Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite, smartphone già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane L'articolo Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Ciro l'Immortale torna sul set di Gomorra - ma stavolta dietro la teleCamera : 'Il primo giorno di set sa di ruggine e polvere, di benzina e di strade battute migliaia e migliaia di volte.I rumori sono gli stessi di sempre, il caos intorno regna. Fa sempre troppo caldo. Stridori ...

Tripla fotoCamera sul Samsung Galaxy S10? La direzione sembra questa : Anche il futuro Samsung Galaxy S10 potrebbe essere provvisto di una Tripla fotocamera, strada che ricordiamo essere stata inaugurata dall'ormai conosciutissimo Huawei P20 Pro. La stessa Apple, con il prossimo iPhone X Plus, potrebbe adottare la tecnologia: l'azienda asiatica non potrà di certo restare a guardare, ed ecco spiegato il motivo per il quale il top di gamma 2019 verrà concepito per sposare anch'esso questo particolare sistema, che già ...

2 Giugno : alla Camera festa Repubblica con studenti (2) : (AdnKronos) – La cerimonia si aprirà con l’Inno nazionale e si chiuderà con l’Inno europeo che saranno eseguiti dal Coro della scuola primaria ‘Giosuè Carducci’ di Bologna, diretto dalla maestra Gisella Gaudenzi, responsabile del settore didattico-educativo della fondazione Mariele Ventre.Nella nota della Camera viene sottolineato il valore di una manifestazione che, oltre a collocarsi nell’ambito delle ...

2 Giugno : alla Camera festa Repubblica con studenti : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Camera Roberto Fico aprirà la cerimonia conclusiva dell’edizione 2018 dell’iniziativa ‘Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione’, che quest’anno anima la festa della Repubblica a Montecitorio. Interverrà all’evento anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il progetto didattico-educativo, organizzato in ...

Skimmer e teleCamera nascosta : bancomat clonati in aeroporto | Video : Con Skimmer e telecamera nascosta clonavano i bancomat dei turisti presenti nello scalo Leonardo Da Vinci di Fiumicino. In manette sono finiti due cittadini bulgari che tramite l'installazione di sofisticate ...

E' attesa per la lista dei ministri. Cottarelli al lavoro alla Camera : La lista dei ministri sarà presentata probabilmente già oggi da Carlo Cottarelli. L'economista ha ricevuto ieri l'incarico da Mattarella, il quale ha chiesto un governo snello e con pochi ministri. ...

Cottarelli contestato alla Camera : “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” : Dopo aver accettato con riserva l’incarico di presidente del Consiglio, Carlo Cottarelli si è recato alla Camera per parlare con il presidente Roberto Fico. All’entrata di Montecitorio, l’ex commissario alla spending review è stato contestato da un piccolo gruppo di cittadini: “Vogliamo un governo votato dagli italiani” ha urlato un uomo. L'articolo Cottarelli contestato alla Camera: “Vogliamo un esecutivo ...

Google FotoCamera per tutti? Più o meno : ecco come installarla nel vostro smartphone : Google Fotocamera è l’applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche […] L'articolo Google Fotocamera per tutti? Più o meno: ecco come installarla nel vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.