' Juventus | prima o poi Zidane tornerà a Torino'

Inter Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Inter Juventus Primavera Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda semifinale della Final Four del Campionato Primavera 1(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Allegri e Zidane - scambio tra Juventus e Real Madrid?/ Galliani intercede per Perez : la prima risposta è... : Allegri e Zidane, scambio tra Juventus e Real Madrid? Galliani intercede per Perez: la prima risposta è... Le ultime notizie sul futuro del tecnico toscano e gli intrecci con il francese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Juventus - prima offerta per Milinkovic-Savic : Lotito dice no ad 80 milioni : Juventus- prima folle offerta della Juventus nei confronti della Lazio per Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero avrebbe inoltrato un’offerta ufficiale da 80 milioni di euro. Secco “no” da parte di Lotito. Il presidente biancoceleste ha più volte sottolineato che il giocatore non si muoverà da Roma neanche […] L'articolo ...

Diretta/ Roma Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : intervallo : Diretta Roma Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

DIRETTA/ Roma Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : formazioni ufficiali - in campo! : DIRETTA Roma Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:40:00 GMT)

Diretta/ Roma Juventus Primavera streaming video Rai.tv : bomber e probabili formazioni - orario del match : Diretta Roma Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:49:00 GMT)

Juventus - Buffon shock : “ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina - pensavo di morire” : Nelle ultime ore tiene banco il futuro del portiere Buffon ma il numero uno ha attraversato un momento difficile dovuto alla depressione. “Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto”, rivela il portiere in uno stralcio del libro ‘Demoni’ pubblicato da ‘La Stampa’: “non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. prima della partita, ...

Roma Juventus Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Roma Juventus, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:00:00 GMT)

Romagnoli alla Juventus/ Il difensore del Milan prima alternativa se parte Benatia (Ultime notizie) : Il calciomercato della Juventus guarda anche in casa Milan: Alessio Romagnoli è sulla lista dei bianconeri, primo obiettivo qualora Mehdi Benatia dovesse decidere di lasciare i rossoneri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:50:00 GMT)

Diretta Juventus-Roma Primavera (risultato finale 1-1) : Celar beffa i bianconeri Video : Live Juventus-Roma Primavera 1-1 risultato finale 92': FINE PARTITA. Non c'è più tempo per la Juventus, la Roma conquista un importantissimo pareggio nel match di andata dei play off. I giallorossi sono ora i favoriti d'obbligo per la qualificazione alle Final Four, potendo contare sulla partita di ritorno davanti al proprio pubblico. 86': GOL ROMA! Celar di testa pareggia i conti, perfetto il cross di Meadows dalla destra. Risultato di parita', ...

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato finale 1-1) streaming video e tv : pareggio a Vinovo! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:17:00 GMT)

Primavera - Juventus-Roma 1-1 : pari Celar all'88' : TORINO - La Primavera di Dal Canto non molla il sogno scudetto. Il primo round dello spareggio playoff tra Juventus e Roma a Vinovo termina 1-1. A sbloccare il risultato è il rigore trasformato da ...

DIRETTA / Juventus Roma Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : Olivieri in gol su rigore! : DIRETTA Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:21:00 GMT)

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : due pali bianconeri! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:48:00 GMT)