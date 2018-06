Johnny Depp magrissimo spaventa i fan | ma sta bene

Johnny Depp sta bene l eccessiva magrezza è colpa del prossimo impegno sul set - People - Spettacoli : È così: il dimagrimento improvviso di Johnny Depp , che aveva fatto spaventare i fan di tutto il mondo, è dovuto al prossimo ruolo che impegnerà l'attore. 'Johnny si sta divertendo un mondo in tour ...

«Johnny Depp sta bene. E si sta divertendo con la band» : Niente paura, Johnny Depp sta bene. A rassicurare i fan ci pensa il magazine People che, a seguito delle recenti foto che hanno mostrato l’attore pallido e tremendamente magro, ha contattato un insider per chiarire la situazione sulla sua salute: «Nessun problema, è sano e si sta divertendo molto con i ragazzi della band», ha dichiarato la fonte. In effetti l’ex Pirata dei Caraibi è in tour con gli Hollywood Vampires e non sembra per nulla ...

Johnny Depp magrissimo e pallido - la verità : "Così per il ruolo di un film" : Solo qualche giorno fa sul web sono uscite alcune foto di Johnny Depp che hanno destato parecchia preoccupazione nei suoi fan.magrissimo e con il viso spento, il celebre attore si era scattato alcuni selfie con due ammiratrici russe nella hall Four Seasons di San Pietroburgo. Le immagini, immediatamente, avevano fatto il giro del mondo perché Depp appariva veramente irriconoscibile. Senza neanche dirlo, l'attore è stato bombardato di messaggi ...

