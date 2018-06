Jibril Rajoub | possibile successore di Abu Mazen | fa campagna elettorale con la maglia di

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Come farsisulla "maglietta" di Leo Messi. E schizzare così nell'indice di popolarità tra i possibili successori dell'ottuagenario e malato presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas). Era sparito dai radar del potere in Palestina, il colonnello, l'ex uomo forte di al Fatah (il movimento nazionalista palestinese fondato da Yasser Arafat di cui lo stesso Abbas è leader). Per lui si era trovato un posto un po' defilato: presidente della Federazione calcistica palestinese. Ebbene,è riuscito a ottimizzare l'incarico, ottenendo una vittoria politica attraverso una partita annunciata e poi revocata: quella tra Argentina e Israele.Niente amichevole in Israele per Messi e compagni, che adesso dovranno trovare in fretta e furia un altro avversario disponibile per preparare il debutto mondiale contro ...