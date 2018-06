Jesse Williams | l' ex moglie Aryn chiede 25 mila dollari per il college dei figli

Jesse Williams ha una nuova fidanzata : una giornalista ha rubato il cuore della star di “Grey’s Anatomy” : New couple alert The post Jesse Williams ha una nuova fidanzata: una giornalista ha rubato il cuore della star di “Grey’s Anatomy” appeared first on News Mtv Italia.

Grey's Anatomy : La dedica di Sarah Drew a Jesse Williams Video : Ieri notte, in America, è andato in onda l'attesissimo ventitreesimo episodio della quattordicesima [Video] stagione di Grey's Anatomy. Come sappiamo ormai da settimane, infatti, è proprio in questa puntata che il destino di Arizona Robbins ed April Kepner viene delineato in tutta chiarezza. In particolare il fandom della bella e talentuosa Sarah Drew aspettava con ansia l'episodio dopo la messa in onda del promo che riguardava il suo ...

La mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14×22 - episodio diretto da Jesse Williams che anticipa il destino di Arizona (promo 14×23) : Mancano due episodi al finale di stagione, che segna l'addio di April e Arizona, e la presenza della madre di Alex in Grey's Anatomy 14x22 appare come l'unica cosa più interessante al momento. Restano un paio di appuntamenti alla conclusione di una stagione altalenante, partita col piede giusto ma che lentamente si è persa per strada. Mentre il destino di Arizona sembra più limpido e felice, come si deduce dagli ultimi minuti di Grey's Anatomy ...

Jesse Williams difende Kelly McCreary dagli attacchi dei fan Japril Video : Da quando, più di un mese fa, è stata resa nota la notizia del licenziamento di Jessica Capshaw Arizona Robbins e Sarah Drew April Kepner i fan di Grey's Anatomy [Video] non si sono più fermati. Molte sono state le proteste portate avanti dai più affezionati sostenitori delle due bellissime attrici. Inizialmente i telespettatori hanno addirittura deciso di boicottare le nuove puntate portando ad un evidente calo in termini di ascolti che con il ...

