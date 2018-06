Jeep Renegade restyling | le prime immagini in anteprima del SUV più desiderato FOTO e

Svelata la Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’auto di Torino [GALLERY] : Il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19 al Salone dell’Auto di Torino Oggi, per la prima volta in Europa, il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19, che si presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni. A questo link sono disponibili le prime immagini del modello presentato in un contesto speciale, qual è il Salone dell’auto di Torino, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino. Uno ...

Jeep Renegade 2019 - il cambiamento all'insegna dei Firefly turbo : Il ritorno di un milletré su Alfa Romeo Giulia . Un'anticipazione di un mese fa appena. Scenario in attesa di ufficialità, che arriva, invece, sul fronte Jeep. Renegade porterà al debutto il nuovo ...

Restyling di metà carriera in vista per 500X e Renegade 2019 [La Jeep debutta il 6 giugno a Torino] : Le cosidette “Sorelle Diverse“, auto così differenti, ma tanto “uguali” che hanno diviso equamente i gusti degli automobilisti amanti dei prodotti FCA, sono arrivate al loro primo Restyling. Nonostante il loro aspetto e il posto guida quasi agli opposti, Jeep Renegade e Fiat 500X condividono molti componenti, primo tra tutti, la piattaforma Small Wide. Il loro Restyling di metà carriera porterà quindi a modifiche che ...

Jeep Renegade : in arrivo i motori ultra-compatti a benzina 1.0 e 1.3 litri [FOTO] : Operazione di dowsizing per la Jeep Renegade che adotta nuovi e ultra-compatti motori dotati di elevate potenze In occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, fissato per il prossimo 6 giugno, Jeep svelerà in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. In un contesto speciale, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino, tutti gli appassionati potranno ammirare quest’ultima novità della gamma Jeep, un omaggio a tutti gli ...

Jeep Renegade - scatta l'ora del model year 2019 : Manca davvero poco e conosceremo le novità portate al debutto dalla Jeep Renegade model year 2019. La vettura infatti è attesa a metà giugno come vedette del gruppo Fca per il Salone dell'Automobile di Torino. In realtà gli appassionati potranno conoscere i dettagli del nuovo modello al Parco Valentino 2018, manifestazione che si apre il 06 giugno sempre a Torino. Prima di parlare delle novità inerenti alla Renegade model year 2019 è bene ...

Auto – Anteprima europea della Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’auto di Torino : Al Salone di Torino ospitato nello spettacolare Parco del Valentino la Nuova Renegade MY 19 Il prossimo 6 giugno, in occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, Jeep svelerà in Anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. In un contesto speciale, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino, tutti gli appassionati potranno ammirare quest’ultima novità della gamma Jeep, un omaggio a tutti gli amanti del marchio e alla città ...

Jeep Renegade e Compass conquistano il segmento C - sono le più vendute a maggio : maggio non proprio da incorniciare per il gruppo Fca, che ha conosciuto un calo delle immatricolazioni di oltre l'8%. A stupire in positivo è la performance del marchio Jeep, il migliore del gruppo e dell'intero mercato italiano con una crescita del 129,62% rispetto a un anno fa. Il brand americano ha cosi raggiunto le 9.885 immatricolazioni. Il merito è tutto di due modelli, Renegade e Compass, che hanno conquistato la vetta del segmento C in ...

Jeep lancia serie speciale Hyper di Renegade : TORINO - Si chiama 'The Avengers' ed è la campagna in onda in TV, al cinema, in radio e sul web dedicata alla nuova serie speciale Hyper della Jeep Renegade , basata sulla variante Longitude. Sono di ...

Nuova Jeep Renegade Hyper : “The Avengers” è la Nuova campagna dedicata alla Jeep Renegade Hyper, la Nuova serie speciale che basata sulla versione Longitude, presenta di serie il navigatore da 8,4″, le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico e il Function Pack, soluzione ottimale per esaltare e migliorare l’esperienza di guida. […] L'articolo Nuova Jeep Renegade Hyper sembra essere ...