Italia | governo Conte ottiene la fiducia alla Camera

Mosca 'conta su lavoro comune con nuovo governo Italiano' : Mosca, 6 giu. , askanews, 'A Mosca contano sul lavoro comune con il nuovo governo italiano, sulla scia di una continuità positiva dei rapporti russo-italiani'. Così il dipartimento informazione e ...

Gelmini : no governo non scelto Italiani : 18.04 "Questo non è il governo scelto dagli italiani e lei non è un premier eletto", dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Gelmini,nella dichiaraziodi voto sulla fiducia. Forza Italia "sarà convintamente all' opposizione",assicura Gelmini.E al premier Conte: "Si è presentato come avvocato degli italiani, non vorrei che si ritrovassero presunti colpevoli". Non risparmia critiche a Salvini:"E' stato un abile leader della Lega, non un ...

Gli F35 non ci sono nel contratto di governo - ma l’Italia ne ha ordinati altri 8 : Lo scorso 25 aprile l'Italia ha ordinato altri 8 cacciabombardieri. Ma il M5S, nella prima versione del programma, votata sulla piattaforma Rousseau, aveva annunciato tagli al programma per gli F35. Tagli che sono poi scomparsi nella versione definitiva del documento e nel contratto di governo siglato con la Lega. Come si muoverà adesso la neoeletta ministra della Difesa?Continua a leggere

Matteo Salvini contro New York Times : "Fango di poteri forti"/ "Italia - governo schifoso" - replica il ministro : Matteo Salvini contro New York Times: "Fango dei poteri forti". "governo M5s-Lega schifoso", la replica del ministro dell'Interno sull'attacco del quotidiano Usa(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Governo - Nato all’Italia : “Dialogo con Mosca ma tenere le sanzioni” : “Con la Russia dobbiamo mantenere il dialogo politico, ma le sanzioni economiche sono importanti”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg riferendosi all’apertura da parte dell’Italia a Mosca. “Congratulazioni al neo premier italiano Giuseppe Conte, non vedo l’ora di lavorare con lui, lo incontrerò presto”, ha aggiunto Stoltenberg che si è “felicitato dell’impegno dell’Italia nella Nato ...

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA : DIRETTA LIVE VOTO FINALE/ FdI astenuti - Forza Italia e Pd contro discorso Conte : VOTO di FIDUCIA al Senato per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA video streaming LIVE, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di VOTO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Nasce il Governo Conte - Berlusconi prepara Forza Italia al piano B : Salvini e Berlusconi si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco: ad Arcore si sono ritrovati sull’idea di un centrodestra che deve difendere il proprio programma. "...

Governo Conte - Monti : Siate più umili o Italia potrebbe subire Troika - : L'ex premier e senatore a vita nel suo discorso al Senato ha ricordato a Lega e Movimento 5 stelle la dura opposizione attuata nei mesi del suo Governo tecnico e ha chiesto "più realismo". Ha poi ...

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad AffarItaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

Governo - il primo intervento in aula di Liliana Segre : “Aiutiamo gli Italiani a essere vigili”. Acclamazione unanime : “La scelta più coerente rispetto alla fiducia a questo Governo credo sia l’astensione: poi valuterò volta per volta le scelte dell’esecutivo, senza pregiudizi ma solo nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre annunciando in Senato le sue intenzioni di voto sulla fiducia al Governo guidato da Giuseppe Conte. Standing ovation unanime (e commossa) quando Segre ha ricordato le ...

Governo - Cirinnà (Pd) : “Sui diritti non si può tornare indietro. Abbiamo responsabilità di salvare l’Italia” : La senatrice Monica Cirinnà si è presentata in aula con una maglietta dedicata alle famiglie arcobaleno. Ai cronisti ha spiegato: “Oggi in Senato sono andata a stringere la mano a Fontana, per presentarmi, gli ho detto ‘caro ministro, lei dice che le famiglie arcobaleno non esistono e io sono qui con la mia maglietta, a sostegno di quelle famiglie, a ricordarle che non è così’. E poi gli ho detto ‘visto che faremo a ...

Governo - il "cambiamento radicale" di Giuseppe Conte. Il premier : "Orgogliosi di cambiare l'Italia" : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I senatori di ...