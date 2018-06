Rugby - Italia-All Blacks sarà a Roma : Adannunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: 'Melo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, AlfredoGavazzi', le parole del numero uno dello sport italiano aintervenendo ...

Polemiche e malintesi con Iliad Italia sui GB disponibili all’estero : tutta la verità : In questi primi giorni di vita di Iliad Italia ci sono stati indubbiamente problemi di natura tecnica, probabilmente in via di risoluzione a stretto giro, come nel caso delle chiamate provenienti da SIM Vodafone e TIM con destinatario riconosciuto in terra straniera (abbiamo dedicato un approfondimento alla vicenda ad inizio settimana), ma la questione emersa oggi 6 giugno rappresenta probabilmente il primo vero scivolone dal punto di vista del ...

Governo - Nato all’Italia : “Dialogo con Mosca ma tenere le sanzioni” : “Con la Russia dobbiamo mantenere il dialogo politico, ma le sanzioni economiche sono importanti”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg riferendosi all’apertura da parte dell’Italia a Mosca. “Congratulazioni al neo premier italiano Giuseppe Conte, non vedo l’ora di lavorare con lui, lo incontrerò presto”, ha aggiunto Stoltenberg che si è “felicitato dell’impegno dell’Italia nella Nato ...

Ghali ai Wind Music Awards è il più premiato della serata : video in Cara Italia all’Arena di Verona : Ghali ai Wind Music Awards canta Cara Italia e riceve numerosi premi per il suo album, Album, e per i singoli estratti. Ghali è l'artista più premiato della prima serata dei WMA 2018, in scena all'Arena di Verona il 4 giugno e trasmessi su Rai1 il 5 giugno. Da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti riceve i Wind Music Awards. Il primo è per l'album, intitolato Album, gli altri per i singoli Ricchi dentro, Cara Italia, Habibi, Happy Days. Un ...

Ricerca : Italiani sono “seafood lovers” - ma attenti alla sostenibilità : Marine Stewardship Council, in collaborazione con GlobeScan[1], ha condotto all’inizio del 2018 la più grande Ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici investigando alcuni temi fondamentali: abitudini, percezioni, motivazioni nell’acquisto e sensibilità verso la sostenibilità. La Ricerca quantitativa è stata condotta in 22 mercati: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giappone, ...

Salvini : Russia partner commerciale - alleanze Italia restano tutte : Roma, 6 giu. , askanews, 'L'importante è ripartire dal principio di buona colaborazione, di buon vincinato, io non sono filorusso o filoamericano, il tifo lo riservo al alcio quando gioca il Milan': ...

Matteo Salvini allo scoperto : 'Con M5s e Meloni ho un buon rapporto - con Forza Italia...'. Si mette male : Contento di 'non aver fatto saltare il tavolo' del centrodestra. Matteo Salvini è convinto di non aver rinnegato il suo passato ma bastano poche parole per far comprendere come i rapporti del leader ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione dalle 9 ora Italiana : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Black Ops è tornato!; call of Duty : Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of DutyPer i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo Fifa 18: segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server: manutenzione dalle 9 ora italiana proviene ...

L'Italia ha un futuro Chiede aiuto all'Europa per crescere i talenti : Franco OrdineTerminato il casting azzurro scandito dalle tre amichevoli (1 successo, 1 pareggio in 10 e una sconfitta netta con la Francia) si può passare ad assegnare i ruoli del nuovo film Nazionale. Roberto Mancini ha i compiti per le vacanze prima di dar inizio al viaggio vero e proprio del Nations league (7 e 10 settembre, prima Polonia a Bologna, poi Portogallo).La sintesi è incoraggiante: c'è del materiale eccellente su cui lavorare, ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...

Cani possono trasmettere i virus influenzali all’uomo. L’esperta : “In Italia rischio irrilevante” : virus mutanti che passando da animale ad animale, arrivando a contagiare anche Cani e cavalli e con la capacità di arrivare sino all’uomo. Il migliore amico a quattro zampe potrebbe - sicuramente sulla carta, decisamente più difficile nella realtà - rappresentare un grande rischio per le future pandemie: i Cani sono infatti ufficialmente identifi...

Fine della riforma di Dublino sui migranti. L'Italia esulta - anche grazie alla Germania : ... 'Se non riusciremo a trovare un compromesso' a giugno, 'il Consiglio informale a Innsbruck , a settembre, ndr, potrebbe essere usato per cambiare i paradigmi sulla questione della politica d'asilo. ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati dall'Europa (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 05:24:00 GMT)

Un evento dedicato alla nuova comunicazione pubblica : in tutta Italia Pa Social : Nuovi servizi, informazioni in tempo reale, nuove opportunità e profili professionali, migliore organizzazione, dialogo e interazione costante, nuovi linguaggi e strumenti, innovazione e servizi ...