Israele | ' minacce terroristiche' agli argentini

Minacce a Messi - salta il match Argentina- Israele : Tel Aviv, 6 giu. (AdnKronos) – Dall’ambasciata argentina in Israele è arrivata la conferma ufficiale: per motivi di sicurezza è stata cancellata l’amichevole di calcio tra l’Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi. La sede diplomatica riferisce di avvertimenti e Minacce da parte di gruppi palestinesi contro la squadra e il suo capitano Lionel Messi . Sul suo account Twitter, ...

Maglie Messi insanguinate - annullata Argentina-Israele per le minacce palestinesi : annullata l"amichevole Argentina-Israele, in programma a Gerusalemme questo sabato. Infatti, dopo giorni di veementi proteste e minacce (anche a Leo Messi), la Federazione calcio argentina ha deciso di lasciar perdere, per salvaguardare l"incolumità dei suoi giocatori e dell"intero staff della Seleccion.Cos'è successo? Sono arrivate fortissime pressioni da parte delle autorità palestinesi per non far giocare questa partita di rodaggio in visa ...