Israele-Argentina | la crisi diventa politica Lieberman ' E una vergogna che il calcio

Minacce a Messi - salta il match Argentina-Israele : Tel Aviv, 6 giu. (AdnKronos) – Dall’ambasciata argentina in Israele è arrivata la conferma ufficiale: per motivi di sicurezza è stata cancellata l’amichevole di calcio tra l’Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi. La sede diplomatica riferisce di avvertimenti e Minacce da parte di gruppi palestinesi contro la squadra e il suo capitano Lionel Messi. Sul suo account Twitter, ...

Argentina - Higuain : “giusto non andare in Israele” : “E’ stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto”: così l’attaccante della Juventus e della Nazionale Argentina Gonzalo Higuain, in un’intervista a Espn rilanciata dal maggiore quotidiano argentino Clarin, commenta l’annullamento della partita fra Israele e Argentina per le minacce dei gruppi terroristici ai giocatori sudamericani. Higuain è stato l’unico giocatore a parlare ...

L'Argentina annulla l'amichevole. L'ira di Israele : "Cedono agli odiatori" : annullata l"amichevole Argentina-Israele, in programma a Gerusalemme questo sabato. Infatti, dopo giorni di veementi proteste e minacce (anche a Leo Messi), la Federazione calcio argentina ha deciso di lasciar perdere, per salvaguardare l"incolumità dei suoi giocatori e dell"intero staff della Seleccion.Cos'è successo? Sono arrivate fortissime pressioni da parte delle autorità palestinesi per non far giocare questa partita di rodaggio in visa ...

Argentina cancella partita contro Israele dopo proteste palestinesi - : L'amichevole era in programma il 9 giugno. La decisione dopo che un gruppo di sostenitori pro-Palestina si è presentato al campo d'allenamento, a Barcellona, con le maglie di Messi sporche di sangue. ...

Israele - la Nazionale argentina annulla la partita a Gerusalemme. Il ministro : “Hanno ceduto a pressioni degli odiatori” : Il 9 giugno Lionel Messi e compagni avrebbero dovuto giocare a Gerusalemme un’amichevole molto attesa contro Israele. Ma, dopo due giorni di polemiche e proteste, la partita non si farà. Il primo a chiedere alla Nazionale argentina di non scendere in campo era stato il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del leader Abu Mazen. “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno ...

Minacce a Messi : Israele-Argentina annullata : La Federcalcio palestinese ha accolto positivamente l'annullamento della partita, affermando che così lo sport non sarà usato come 'strumento di ricatto politico'.

Argentina - cancellata l'amichevole in Israele per motivi di sicurezza : Cartelloni di protesta contro Messi e l'Argentina a Gerusalemme. AFP Niente amichevole in Israele per Messi e compagni, che adesso dovranno trovare in fretta e furia un altro avversario disponibile ...

Proteste e maglie di Messi insanguinate. L'Argentina annulla la partita a Gerusalemme con Israele : L'Argentina non giocherà contro Israele a Gerusalemme. Dopo due giorni di polemiche, Proteste e minacce l'amichevole prevista per il 9 giugno è saltata. A innescare la miccia era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen. Rajoub non aveva usato giri di parole: L'Argentina non venga a giocare con Israele a Gerusalemme altrimenti ...

L’amichevole di calcio tra Israele e Argentina è stata cancellata per ragioni politiche : Si sarebbe dovuta giocare sabato a Gerusalemme, ma è saltata a causa delle pressioni palestinesi e di alcuni giocatori argentini The post L’amichevole di calcio tra Israele e Argentina è stata cancellata per ragioni politiche appeared first on Il Post.