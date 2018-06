Riki e Irama tra gli ospiti di Mima 2018 - Monza Italian Music Awards all’Autodromo a luglio : Si aggiungono Riki e Irama agli ospiti di Mima 2018 già annunciati negli scorsi giorni. I due cantanti sono tra coloro che si esibiranno dal vivo, tra gli ospiti di Mima, l'evento in programma all'Autodromo di Monza per il prossimo 20 luglio. Riki - Riccardo Marcuzzo - è anche il vincitore della categoria "artisti esordienti". A loro due si aggiunge anche Braschi, vincitore del premio "artista alternative maschile". I premi verranno ...

Finalisti Amici serale 2018/ Chi sono? Testa a testa tra Irama e Carmen - ma Lauren... : Finalisti Amici 2018 serale: Irama, Einar, Carmen e Lauren conquistano la finale. Scoppia la polemica sui social per l'eliminazione di Emma Muscat, considerata una delle più brave.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Irama primo finalista di Amici 2018/ Battuta Carmen con Quando Ho Incontrato Te e primo disco : Irama continua a vincere e la cosa ha infastidito anche l'amico Einar che domenica sera, e in settimana, ha mostrato il suo disappunto. Quali saranno le esibizioni nella semifinale di Amici?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:18:00 GMT)

La finale di Amici di Maria De Filippi tra il 9 e il 10 giugno - che fine fanno le date instore di Einar e Irama? : La data della finale di Amici di Maria De Filippi è ancora oggi un mistero. Era ufficiale che fosse il 2 giugno, poi a sorpresa è stata aggiunta una puntata e cancellata la puntata di sabato 2 giugno a favore di domenica 3 giugno. Domenica però andrà in onda la semifinale del programma, non la finale che invece è attesa per la settimana successiva. Resta da chiarire il giorno. C'è chi vocifera il 10 giugno, per conservare lo spostamento alla ...

Amici 17 : trionfa Irama - sfida diretta tra Emma Muscat ed Einar Ortiz - nessun eliminato dalla scuola : I due cantanti si scontrano ma vengono salvati entrambi dai professori, Marco Bocci riceve una emozionante sorpresa.

FINALISTI AMICI 2018/ Ed. 17 : Chi sono? Irama - Carmen e Lauren. Sfida tra Emma ed Einar per l'ultimo posto : FINALISTI AMICI 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat ed Einar Ortiz sono i favoriti per giocarsi la vittoria finale. Più lontane, invece, sono Carmen Ferreri e Lauren Celentano.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:25:00 GMT)

Plume è il nuovo album di Irama in arrivo dopo Amici : dettagli e tracklist del progetto : Svelati i primi dettagli del nuovo album di Irama, in arrivo venerdì 1 giugno prima della gran finale di Amici di Maria De Filippi. A pochi giorni dall'uscita del progetto discografico e dalla finale del talent di Canale Cinque, Irama ha svelato attraverso i propri canali social il titolo del suo nuovo album e le canzoni in esso contenute. Il disco si chiama Plume ed uscirà venerdì prossimo, il giorno prima della finale di Amici. Giunto ...

Irama incontra sua sorella Jolanda ad Amici di Maria De Filippi : la lettera e l’abbraccio al serale (video) : Irama incontra sua sorella Jolanda nel corso del settimo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi. Nel pieno delle sfide a squadre, Maria De Filippi chiama un maxischermo che viene calato dalla produzione del programma per una sorpresa ad Irama. Maria legge una lettera di sua sorella Jolanda, in perfetto stile C'è posta per te. Sullo schermo scorrono le immagini dei due da bambini, felici con la famiglia. Jolanda racconta ad ...

Imprevisto per Irama al serale del 19 maggio : video tra Che ne sai e Le tasche piene di sassi : Un Imprevisto per Irama al serale di Amici di Maria De Filippi, il 19 maggio. In diretta su Canale 5, Irama canta il suo singolo, Che ne sai, ma è costretto a fermarsi e ad interrompere la performance a causa di un problema tecnico. Irama viene schierato dalla produzione di Amici di Maria De Filippi immediatamente. Nella sfida a squadre della settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è tra i protagonisti della prima sfida, ...

Einar contro Irama nella proibitiva canto dimostrata da Emma Marrone ed Elisa (video) : Einar contro Irama nel 5° serale di Amici di Maria De Filippi in scena sabato 5 maggio. I due cantanti sono stati scelti dal direttore artistico del seralone, Luca Tommassini, per una prova proibitiva che riguarda la categoria del canto. I due si esibiscono insieme e senza base, sulle note del brano Kiss. A dimostrare la prova sono Emma Marrone ed Elisa. La prima sostituisce Alessandra Amoroso nella commissione esterna, la seconda è ospite ...

Irama canta Coez e De Gregori con un tuffo tra il pubblico : video cover e Un giorno in più : Irama canta Coez e De Gregori ma, per la commissione esterna di Amici 2018, con Un giorno in più è già un professionista. Nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Irama presenta come primo brano La leva calcistica della classe '68 di De Gregori e conquista la commissione esterna. Emma, presente in sostituzione di Alessandra Amoroso, interviene per mostrare il suo apprezzamento nei confronti di De Gregori e della sua ...

Amici 17 - Irama incontra la sua vecchia casa discografica : "Mi hanno detto 'Se fallisci - non è un problema mio'" : La striscia pomeridiana di Amici 17, andata in onda oggi, giovedì 3 maggio 2018, su Canale 5 è stata davvero emblematica, se qualcuno non avesse ancora chiaro il rapporto opinabile tra major discografiche e talent show. La storia artistica di Irama, concorrente della diciassettesima edizione del serale del talent show condotto da Maria De Filippi, è nota. Il cantante 23enne originario di Carrara, infatti, ha un passato discografico ...

Irama incontra Warner : “Avevo due manette - tante volte che dovevo mandare a fanc** non l’ho fatto” (video) : Irama incontra Warner ad Amici di Maria De Filippi e ripercorre il suo intero percorso nell'etichetta, fino all'uscita dal contratto e al successivo ingresso nel talent show di Canale 5. Warner ha chiesto un incontro con Irama, si presenta in sala il Direttore marketing Sara Andreani. "Sono stato un anno fermo, sotto contratto, dovevo dare 8 pezzi in un tot di periodo. Ne avevo dati più di 8, mi è stato detto che non avevo mandato i ...