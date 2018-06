Introverse | attente alla “sbronza” da vita sociale

dilei

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Se sei una persona introversa ti sarà sicuramente capitato di sentirti stanca e spossata dopo aver partecipato a una festa, o dopo essere stata a contatto per molte ore con numerose persone. E’ una sensazione fisica simile a una sbornia, tanto da essere stata definita “Introvert hangover“, letteralmente “postumi dell’introverso”. Introvert Radar, sito dedicato alle personalità, definisce così questa sensazione: “Inizia con una reazione fisica all’eccesso di stimoli. Le orecchie potrebbero fischiare, la vista cominciare ad annebbiarsi, il respiro diventare irregolare. Le mani, può darsi, potrebbero sudare. Ti sembra che il tuo cervello si sia spento e abbia costruito barriere intorno a sé, come se prima stessi guidando in una strada aperta e ora ti trovassi in un tunnel stretto. Tutto ciò che vuoi, è stare da sola”. Questo ...