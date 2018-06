Inter Juventus Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per ...

Allegri e Zidane - scambio tra Juventus e Real Madrid?/ Galliani Intercede per Perez : la prima risposta è... : Allegri e Zidane, scambio tra Juventus e Real Madrid? Galliani intercede per Perez: la prima risposta è... Le ultime notizie sul futuro del tecnico toscano e gli intrecci con il francese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Ripescaggi Serie C 2018-2019 : quali squadre di Serie A si iscriveranno? La classifica di merito : Inter e Juventus col coefficiente più alto! : La Serie C 2018-2019 prevede la partecipazione di 60 squadre: 56 formazioni hanno già il diritto di partecipare (e dovranno confermare la propria iscrizione nelle prossime settimane), gli altri quattro posti saranno assegnati attraverso un Ripescaggio. La grande novità della prossima stagione sarà quella della possibilità di schierare le seconde squadre di società già iscritte alla Serie A. Il primo Ripescaggio sarà proprio in favore di questi ...

Icardi via dall'Inter?/ L'argentino tra Juventus e Chelsea - novità a breve? (Ultime notizie) : Mauro Icardi lascerà davvero l'Inter nella sessione estiva di calciomercato? L'attaccante argentino è conteso da Chelsea e Juventus ma altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Juventus - brutto smacco all’Inter : i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare a Cancelo : La Juventus punta con decisione su Joao Cancelo, i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare all’esterno portoghese del Valencia Niente riscatto, l’Inter ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...

Mauro Icardi alla Juventus?/ Scambio con Higuain? Bergomi : "Deve diventare una bandiera dell'Inter!" : Mauro Icardi alla Juventus? Niente smentite secche dall'Inter: lo Scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:52:00 GMT)

Diretta/ Roma Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : Intervallo : Diretta Roma Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

Inter-Juventus - Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi : scambio Higuain-Icardi – Sembrava una voce destinata a non avere conferma, adesso l’ex presidente dell’Inter Moratti apre ad un possibile scambio tra Higuain-Icardi: “Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora – ha detto nell’intervista a “FcInterNews” -. Di conseguenza c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più ...

MAURO ICARDI AL POSTO DI HIGUAIN : SCAMBIO JUVENTUS-Inter/ Palmeri : "La Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain" : ICARDI alla Juventus per HIGUAIN più 50 milioni: l’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso SCAMBIO di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:55:00 GMT)