Inter | ' gelo' sul fronte Rafinha | il Barcellona si oppone a nuovi prestiti

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Si è svolta a Messina la cerimonia di varo della Unità Navale ‘Angelo Cabrini’, la prima delle due Unpav (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) commissionate dalla Marina Militare alla Intermarine (controllata del Gruppo industriale quotato Immsi). L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, del ...

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ (2) : (AdnKronos) – “Nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e della elevatissima professionalità della nostra industria nazionale intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese”, ha affermato l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. “Si tratta del frutto della produttività del sistema Paese: un prodotto che, al pari ...

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Si è svolta a Messina la cerimonia di varo della Unità Navale ‘Angelo Cabrini’, la prima delle due Unpav (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) commissionate dalla Marina Militare alla Intermarine (controllata del Gruppo industriale quotato Immsi). L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, del ...

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ (2) : (AdnKronos) – “Nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e della elevatissima professionalità della nostra industria nazionale intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese”, ha affermato l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. “Si tratta del frutto della produttività del sistema Paese: un prodotto che, al pari ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Angelo Binaghi : “Le cifre certificano la bontà del nostro lavoro” : Gli Internazionali d’Italia andati in scena a Roma si sono rivelati un successo, sia in termini di organizzazione, sia in termini di pubblico. A “Il Tempo” il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha tracciato il bilancio dell’edizione 2018, che ha visto il trionfo dell’ucraina Elina Svitolina e dell’iberico Rafael Nadal. Il numero uno del tennis italiano ha dichiarato: “Mettere in piedi un ...

Amanda Lear/ “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...” (L'Intervista) : Amanda Lear a L'Intervista di Maurizio Costanzo: “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...”. Le ultime notizie sull'eclettica artista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la minaccia di Angelo : 'Se lo tiro fuori...'. Brividi all'Interno della casa : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , la pazienza di Angelo sembra essere arrivata al limite. Lo sfogo, infatti, è durissimo. Parlando dell'atteggiamento di alcuni inquilini, afferma: '...

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : Interrompe addirittura il conduttore per rivelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...