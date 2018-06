Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

Premiato alla conferenza Internazionale 'Macroproblemi 2018' un lavoro degli alunni della Scuola Ungaretti di Grosseto : ... "Nel XLIII incontro internazionale Macroproblemi 2018, anno Europeo del patrimonio culturale, nel contesto di dissemination della cultura e avvicinamento dei giovani alla scienza, con particolare ...

Palagiustizia Bari : servono Interventi immediati per regolare lo svolgimento del lavoro giudiziario : Non c'è stata alcuna calamità naturale, ma a Bari la giustizia si amministra nelle tende della Protezione Civile. Fogli di carta stampati per indicare le Aule, corridoi fatti di transenne, condizionatori refrigeranti portatili che a stento mantengono la temperatura a livelli sopportabili e bagni chimici.Da lunedì a Bari i processi penali si rinviano oppure si celebrano in tensostrutture allestite nel parcheggio esterno al ...

Tutti i ministri del governo Lega-5stelle : Salvini agli Interni - Di Maio al Lavoro : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con...

Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una star della musica Internazionale : Indizio: ha collaborato anche con Justin Timberlake The post Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una star della musica internazionale appeared first on News Mtv Italia.

Governo - pubblicati i nomi dell’esecutivo mancato. Di Maio a Sviluppo e Lavoro - Salvini agli Interni. Entrambi vicepremier : Dovevano giurare lunedì mattina al Quirinale. Erano pronti per dare vita al primo Governo M5s-Lega della storia repubblicana. Ma la decisione del capo dello Stato di non accettare il nome di Paolo Savona al dicastero del Tesoro (posta come un aut aut da Matteo Salvini e Luigi Di Maio) ha fatto naufragare le trattative. Ora il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato la lista integrale della squadra dell’esecutivo presentata dal premier ...

Superministero Lavoro-Sviluppo - giuslavoristi divisi : “Bene un Interlocutore unico sulle crisi”. “Rischio di sovraccarico” : “Finalmente ci sarebbe un interlocutore unico nella gestione dei tavoli di crisi aziendale”. “Sì, ma ci sarebbe anche un sovraccarico di competenze, con il rischio di trascurare tematiche importanti”. Vantaggi e svantaggi della proposta di Luigi Di Maio: una fusione tra i dicasteri dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Un super ministero per risolvere i problemi degli italiani e che vada al Movimento 5 stelle”, ha annunciato il capo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Angelo Binaghi : “Le cifre certificano la bontà del nostro lavoro” : Gli Internazionali d’Italia andati in scena a Roma si sono rivelati un successo, sia in termini di organizzazione, sia in termini di pubblico. A “Il Tempo” il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha tracciato il bilancio dell’edizione 2018, che ha visto il trionfo dell’ucraina Elina Svitolina e dell’iberico Rafael Nadal. Il numero uno del tennis italiano ha dichiarato: “Mettere in piedi un ...

Inter al lavoro per Chiesa - che gradisce : Secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli ha fatto i primi sondaggi, ma l'Inter ha il vantaggio di poter contare su un gradimento dell'entourage del giocatore , frutto di una semina fatta per tempo.

Governo M5S-Lega - toto ministri : Di Maio al Lavoro e Salvini agli Interni. Rebus economia e Difesa : La rinuncia di Luigi Di Maio alla premiership. C'è soprattutto questo nel vertice top secret che il leader del M5S e Matteo Salvini hanno organizzato a Roma in mattinata. È l'incontro decisivo, quello ...