Intel | una CPU 28 core a 5 GHz prima della fine dell' anno

Intel celebra i 40 anni del suo primo chip con una riedizione 1000 volte più veloce : (Foto: Intel) Sono passati 40 anni da quando Intel ha lanciato sul mercato l’ancestrale e glorioso chip 8086, il primo processore con architettura x86 ricordato nella storia come l’antenato di quasi tutte le moderne cpu che ad oggi ancora infondono di vita i computer laptop e desktop di tutto il mondo. La sua potenza oggi impallidisce di fronte a quella dei sistemi attualmente in circolazione, ma l’azienda ha giustamente deciso ...

Le piante sono Intelligenti e hanno una loro coscienza? : Si dice, di una persona capace con le piante, che “ha il pollice verde”. Un’etimologia che richiama il tatto, un rapporto diretto umano-pianta quasi comunicativo e non soltanto tecnico, mediato da attrezzi meccanici. Attorno alla capacità “senziente” delle piante si specula da sempre e in ambito scientifico da quando il grande naturalista Charles Darwin osservò che la Colocasia antiquorum sembrava ripiegarsi su sè ...

La Cina accelera il processo per diventare un Paese innovativo e una potenza nei diritti di proprietà Intellettuale : ... ha offerto alle imprese cinesi le basi legali per accedere al mercato internazionale e un importante sostegno politico alla Cina, permettendole di diventare la seconda economia più grande al mondo. "...

Wyze Cam Pan è una videocamera di sicurezza Intelligente da 30 dollari : Wyze ha lanciato la sua prima fotocamera intelligente, la Wyze Cam, l'anno scorso ed ora ha un modello ancora migliore. Ecco tutte le sue feature L'articolo Wyze Cam Pan è una videocamera di sicurezza intelligente da 30 dollari proviene da TuttoAndroid.

Intellivision Entertainment ritorna nel mercato delle console con una macchina pensata per tutta la famiglia : Intellivision Entertainment ritorna nel mercato delle console con un nuovo dispositivo pensato per tutta la famiglia, riporta Dualshocksers.Ebbene l'azienda ha infatti annunciato l'arrivo di una console "semplice, conveniente e per tutta la famiglia", oltre a questo non si sa altro per il momento.Per ulteriori dettagli in merito non resta che attendere la fine dell'estate, ulteriori informazioni verranno infatti comunicate a partire dal primo di ...

Robert Downey Jr. in una docu-serie sull’Intelligenza artificiale su Youtube : Chi meglio di Tony Stark, il miliardario appassionato di tecnologia avanzata può giocare a fare il divulgatore scientifico sul tema dell’ Intelligenza artificiale? Robert Downey Jr. e Youtube stanno sviluppando un progetto insieme: una docu-serie, per ora ancora senza titolo, di otto episodi, che approfondirà le tematiche legate all’AI, in cui interverranno scienziati, esperti di tecnologia, ingegneri, filosofi. La star di Iron Man e ...

LG Q7 è ufficiale con una Intelligenza artificiale rinnovata e molte novità rispetto a Q6 : LG annuncia ufficialmente il nuovo medio gamma LG Q7, con parecchie novità rispetto al predecessore, a partire da una intelligenza artificiale decisamente più evoluta. L'articolo LG Q7 è ufficiale con una intelligenza artificiale rinnovata e molte novità rispetto a Q6 proviene da TuttoAndroid.

"L'Intelligenza artificiale è una rivoluzione. Ma imprese e lavoratori non lo hanno ancora capito". Uno studio : Chi è andato allo stadio lo sa: ci sono ultrà che danno le spalle al campo. Non vedono la partita: tifano e basta. Ecco, quando si parla di lavoro, tecnologia e intelligenza artificiale, tra allarmisti e ottimisti si rischia di stare sempre in curva. Senza capire chi stia giocando e come andrà a finire il campionato. Il campo dice che potrebbe non esserci solo la “scomparsa di molti mestieri”: “Cambieranno ...

Google News si rinnova con una nuova app e l’Intelligenza Artificiale : Google News si rinnova completamente con un nuovo design e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale e del machine learning. La nuova app è già in rollout e raggiungerà tutti gli utenti, anche italiani, entro la prossima settimana. L'articolo Google News si rinnova con una nuova app e l’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Secondo un esperto ricercatore l’Intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” : Google da diversi anni impiega molto tempo e dedizione nei confronti di un un settore in rapida crescita ai giorni d'oggi: il Machine Learning. Molti lo conoscono e molti ne parlano, ma davvero in pochi sanno lavorarci. Ecco cosa ne pensa un ricercatore di Google! L'articolo Secondo un esperto ricercatore l’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” proviene da TuttoAndroid.

Il centro Europeo sulla Intelligenza Artificiale : una sfida e un'opportunità : È di questi giorni la notizia che alcuni fra i più importanti scienziati nel campo delle scienze e tecnologie dell'informazione hanno messo a punto una proposta per costituire un centro di Ricerca ...

Proprietà Intellettuale una leva per la crescita : Si celebra oggi la giornata mondiale della Proprietà intellettuale. La Proprietà intellettuale (Ip) è uno tra i fattori determinanti per la crescita economica e l’innovazione. Insieme...

E' in corso una sfida per mettere in auto l'assistente vocale più Intelligente : Che le automobili parlino non è più una novi-: le tecnologie di riconoscimento vocale in-car esistono da almeno vent'anni. Questi sistemi non si limitano più a mandare per noi un messaggio o a trovarci un indirizzo: sono spesso in grado di riconoscere il "linguaggio naturale", ovvero le frasi spontanee con cui ci esprimiamo normalmente ("Sabato esce l'ultimo film di Tarantino, mi trovi dove lo danno? ...

Intelligenza Artificiale priorità della Ue - Nicita - Agcom - 'Necessaria una strategia italiana' : ... "siano al centro del dibattito dell'evoluzione dei modelli e delle competenze della regolazione nel mondo digitale". Il Commissario ha rilevato inoltre la necessità di studiare "l'impatto degli ...