Instagram blocca i like | come risolvere

chimerarevo

: Mi sono già stancata di metterlo apposto LMAO Instagram si blocca pure hahahah - NAG4R3B0SHI : Mi sono già stancata di metterlo apposto LMAO Instagram si blocca pure hahahah - Valeria82021179 : #uominiedonne ma Lorenzo mentre fa il disperato per Sara su Instagram contatta e blocca altre donne come sta messo… - Vale_London83 : Adoro quando fai unfollow ad una pagina non attiva su instagram e questa ti blocca ahah ma chi le tiene ste pagine? ?? -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un nostro amico ha postato una nuova foto su, ma ci siamo accorti che non è possibile mettere un? Con molta probabilità, siamo stati colpiti dal cosiddetto blocco temporaneo o shadowban. Questo ban non ci permette di effettuare determinate azioni, senzarci completamente l’accesso al nostro account. In questa guida vedremo quali sono le cause efare a risolverlo. Inoltre, daremo anche qualche consiglio per evitare di incappare in questo tipo di problemi. Indice Cause del problema Durata del ban Soluzioni al blocco temporaneo Consigli per evitare il ban Altre guide interessanti Cause del problema Le cause del blocco temporaneo possono essere diverse, ma dipendono tutte dalla violazione di alcuni limiti. In molti casi, questo ban non ci vieta completamente l’accesso al nostro account, ma non ci permette di eseguire determinate funzioni. Ad esempio, ...