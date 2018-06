Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto”. A confermare la notizia della morte dell’operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due ...

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto”. A confermare la notizia della morte dell’operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdì scorso è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita d’Italia.L’elenco lo fa l’Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora le morti che avvengono solo ...

Infortuni : il vescovo Padova - lavoro dovrebbe essere sicuro - libero e solidale (2) : (AdnKronos) - "Proprio nei giorni scorsi, durante la Veglia diocesana per il lavoro, abbiamo ricordato i lavoratori che dall’inizio dell’anno in Italia sono rimasti vittima di gravi incidenti sul lavoro (194) e le persone che hanno perso la vita (91) - ricorda - Questi registri di numeri non dovrebb

Infortuni : il vescovo Padova - lavoro dovrebbe essere sicuro - libero e solidale : Padova, 14 mag. (AdnKronos) - Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, profondamente colpito dal grave incidente accaduto alle Acciaierie Venete esprime vicinanza ai lavoratori feriti e invita le comunità cristiane a un momento corale di preghiera mariana domani, martedì 15 maggio, in occasione

Infortuni : Padova - domani Camusso incontrerà delegati sindacali Acciaierie Venete : Padova, 14 mag. (AdnKronos) – Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso sarà domani mattina a Padova per incontrare i delegati sindacali di Acciaierie Venete, la fabbrica dove ieri è avvenuto il tragico incidente sul lavoro che ha coinvolto quattro operai. L’incontro è fissato nella sede della Cgil di Padova di Via Longhin. L'articolo Infortuni: Padova, domani Camusso incontrerà delegati sindacali Acciaierie Venete sembra ...