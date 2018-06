Infarto | ecco la stagione in cui si è più rischio

Salute e alimentazione - ecco i cibi che prevengono l'Infarto : Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese. La dieta ideale dovrebbe essere povera di colesterolo e di grassi saturi, e ricca di vegetali e frutta. Sostituendo cibi ricchi di grassi saturi, come il burro e la carne rossa, con cibi che ne contengono pochi, come l’olio d’oliva e il pesce, si può abbassare il livello di colesterolo "cattivo" (LDL) e mantenere quello del colesterolo “buono” (HDL), ...

Infarto : ecco quando colpisce di più : L’Infarto colpisce molto più durante le notti estive. Lo rivela uno studio dell’ospedale Niguarda di Milano, pubblicato sul ‘Journal of American Heart Association‘. Una ricerca multicentrica condotta su 2.270 pazienti vittime di un Infarto Stemi – ovvero con un’anomalia specifica nel tracciato dell’elettrocardiogramma, segnale di un’ostruzione acuta e totale della coronaria – che ha coinvolto ...

Claudio Amendola Infarto : ecco come sta adesso l'attore : Ospite della trasmissione Verissimo, Claudio Amendola nella puntata che andrà in onda sabato 7 aprile ha svelato per la prima volta in televisione di aver avuto un infarto. Il racconto choc dell'attore ha colpito il pubblico presente in studio, tra cui la presentatrice Silvia Toffanin. Il fatto risale allo scorso settembre, quando il popolare volto televisivo racconta che un giorno si sentì male all'improvviso. A convincerlo a recarsi il prima ...