Infantino | «Var di grande aiuto Mondiale a 48 squadre? Dobbiamo parlarne»

Fifa - Infantino incalza l'Uefa : "La Var è necessaria". E l'Uefa risponde : Andrea Agnelli invoca la Var subito, l'Uefa prende tempo , "non siamo pronti", , la Fifa scrive: "Deve essere una priorità, per il rispetto il milioni di professionisti"

Fifa - Infantino : 'Usare il Var equivale a rispettare il nostro mondo' : ... tanto che lo adotterà dalla prossima Coppa del Mondo in Russia perché 'sostenere risultati più equi è una questione di rispetto verso il lavoro dei professionisti del mondo del calcio e la passione ...

Infantino : “Con la Var risultati più giusti e meno errori” : Mentre la Juventus spinge per accelerare il processo di introduzione della Var nelle competizioni Uefa (che prende tempo), la Fifa è già pronta. L'articolo Infantino : “Con la Var risultati più giusti e meno errori” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infantino : 'Col Var risultati più giusti' : La Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League col Real Madrid per un discusso rigore nel recupero, spinge per un processo di accelerazione che porti anche in Europa la Var. La Uefa prende ...