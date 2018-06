Incentivi auto | Toninelli | ' Valuteremo quelli per elettrico | fanno parte nostro programma'

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi eco-Incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...

Governo Conte - Di Maio propone Incentivi per le auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

Bmw Italia : "Più Incentivi per l'auto elettrica" : Il presidente Solero avverte: "Altrimenti il Paese perde un'occasione storica". Anche Cavallini di A2A Energia invita lo Stato a sostenere il settore

Tornano gli Incentivi per auto/ Sono nel contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

Fiera Campionaria di Padova : Auto elettriche? Servono più Incentivi e agevolazioni fiscali : “Dopo due anni di Electric Mobility Show in Campionaria, vogliamo dar vita a un Salone Autonomo dei motori elettrici”. L’intenzione è stata espressa ieri dal direttore commerciale della Fiera di Padova Gianfilippo Panazzolo alla conferenza su mobilità elettrica e Formula E condotta dal giornalista Dario Bolognesi, che alla Campionaria di Padova ha visto come ospite il giornalista – editore argentino Marcelo Padin (originario di ...

Incentivi rottamazione auto maggio 2018 : offerte Toyota - Opel e Jeep : Sono state presentate ufficialmente le offerte sugli Incentivi rottamazione auto valide nel mese di maggio delle case automobilistiche Toyota, Opel e Jeep. Nel weekend appena concluso, la Toyota dello sport ha esultato per il successo ottenuto da Fernando Alonso nella prima prova del Mondiale Endurance 2018. Lo spagnolo, ex campione del mondo di Formula 1, ha portato al trionfo il team Toyota completato da Buemi e Nakajima nella 6 ore di Spa. In ...

Incentivi rottamazione auto maggio 2018 : offerte di Ford - Renault e Volkswagen : Sono disponibili le offerte degli Incentivi rottamazione auto per il mese di maggio delle case automobilistiche Ford, Renault e Volkswagen. L'azienda americana ha di recente attirato su di sé l'attenzione dei media per aver brevettato un'auto con una motocicletta elettrica. Il brevetto, reso pubblico da pochi giorni, era stato depositato lo scorso ottobre. Renault prosegue nel suo fortunato momento in Formula 1, dove ha festeggiato il quinto ...

Auto elettriche - in 8 minuti 200 Km ricarica. E batteria infinita rivoluzione italiana. E Incentivi al via : Lo scorso anno sono state vendute 1.967 unità, che a conti fatti sono poche. Rappresentano infatti solo lo 0,1% del totale, ma le prospettive sono considerate incoraggianti. .

Auto elettrica piace agli italiani - ma con Incentivi : Auto elettrica piace agli italiani, ma con incentivi 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Incentivi auto ELETTRICA/ Un italiano su tre interessato all’acquisto se coprissero il 15-20% del costo : AUTO ELETTRICA, con gli incenviti un italiano su tre sarebbe interessato all'acquisto. Importante anche il costo ridotto della ricarica e la sua facilità(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:24:00 GMT)