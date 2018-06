“In viaggio per guarire” | così i ragazzi malati di cancro danno lezioni di vita ai

Auto – “In viaggio con mia figlia” : Susy Blady on the road a bordo di Ranault Zoe : È stato presentato oggi a Milano, durante una conferenza stampa, “In viaggio con mia Figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11 Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il loro stile inconfondibile, luoghi di interesse paesaggistico e culturale oltre che curiosità, usi e ...

‘Ndrangheta - viaggio a San Luca : nessun candidato sindaco dopo 5 anni. “Inutile - siamo in una tonnara e noi siamo i tonni” : Il 10 giugno a San Luca non si voterà. Nel comune in provincia di Reggio Calabria, dopo cinque anni di commissariamento, non è stata depositata nessuna lista. Sabato alle 12, infatti, è scaduto il termine per la presentazione di liste e candidati ma, a parte gli impiegati comunali, nel palazzo dell’ente non c’era nessuno. I modelli per le elezioni sono rimasti lì, così come i plichi per confezionare gli elenchi dei candidati che dovevano essere ...

1 Maggio - Festa dei Lavoratori : “In viaggio 4 italiani su 10” : Ben quattro italiani su dieci (40%) hanno deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa dei Lavoratori per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, maniFestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del ponte del primo Maggio tradizionalmente dedicato alle scampagnate e alle gite fuori ...