In un anno e mezzo vince due volte alla lotteria | “Una probabilità su 16mila miliardi”

Vince alla lotteria due volte in un anno e mezzo : aveva una probabilità su 16 miliardi : Una possibilità di sedici miliardi, eppure ce l'ha fatta: ha vinto due volte alla lotteria. E' successo in Francia, nel dipartimento dell'Alta Savoia, dove un uomo ha vinto una prima volta l'11 novembre 2016 e...

Riccione : al parco Oltremare nasce la Città delle Coccinelle - decine di casine di legno in mezzo a fiori e alberi ospiteranno il simpatico insetto : Sono graziose e portano fortuna. Ma non tutti sanno che sono utilizzate anche come diserbanti naturali in orti e giardini. Le Coccinelle sono le vere protagoniste di questo mese di giugno a Oltremare di Riccione. Il Family Experience Park in Riviera offre infatti ai suoi visitatori giornate all’insegna delle emozioni e della cultura biologica, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni bambino che si presenta al parco ...

Inter - clamoroso : i nerazzurri hanno offerto Icardi alla Juve. Di mezzo anche Mandzukic… : Inter, clamoroso- Secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani, e da “Top Calcio 24″, l’Inter avrebbe chiamato la Juventus offrendo il cartellino di Mauro Icardi ai bianconeri. La dirigenza nerazzurra si sarebbe stufata dei continui tira e molla del giocatore e del suo agente, Wanda Nara. Continui tira e molla votati al rialzo dell’ingaggio, riproposti ogni fine […] L'articolo Inter, clamoroso: i nerazzurri hanno ...

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...

Eurozona - delude il PMI : siamo ai minimi di un anno e mezzo : Arrivano brutte notizie per l'economia dell'Eurozona. Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato i minimi da un anno e mezzo. A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del ...

Eurzona - PMI ai minimi da un anno e mezzo : A maggio, l'attività economica dell'eurozona tocca i minimi da un anno e mezzo. Dalla stima flash , che analizza circa l'85% delle risposte totali, l'Indice PMI IHS Markit Composito dell'eurozona si è ...

Imposto cambio di nome a una bimba di un anno e mezzo Video : Una coppia di genitori residenti a Milano ha scelto di dare alla propria bambina un nome particolare. La figlia, infatti, si chiama Blu. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe [Video]papa' Luca e mamma Vittoria erano stati avvisati dall’impiegato che avrebbero potuto essere richiamati per un cambio di nome, ma per un anno e mezzo nessuno è intervenuto e la piccola, oggi, si chiama Blu per tutti e a tutti gli effetti. Non solo sui documenti, ma ...

Imposto cambio di nome a una bimba di un anno e mezzo : Una coppia di genitori residenti a Milano ha scelto di dare alla propria bambina un nome particolare. La figlia, infatti, si chiama Blu. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe papà Luca e mamma Vittoria erano stati avvisati dall’impiegato che avrebbero potuto essere richiamati per un cambio di nome, ma per un anno e mezzo nessuno è intervenuto e la piccola, oggi, si chiama Blu per tutti e a tutti gli effetti. Non solo sui documenti, ma ...

Le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto più soldi negli ultimi 5 mesi che in un anno e mezzo : Dopo le discussioni e i picchi speculativi, stanno arrivano gli investimenti. Dall'inizio del 2018, le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto 1,3 miliardi di dollari in ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 è in programma domenica 20 maggio: la Tolmezzo-Sappada regalerà sicuramente grande spettacolo e potrebbe ridisegnare la classifica generale. Sono previsti ben 176 chilometri tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto, verranno attraversate le province di Udine e Belluno, verranno scalati ben 4 GPM: Passo della Mauria, Patto Tre Croci, Passo di Sant’Antonio, Costalissoio prima dello strappo che ...

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Gf - la Moric incontra Favoloso. Nina : "Un anno e mezzo fa abbiamo perso un figlio" : Il tanto atteso confronto tra Nina Moric e Luigi Fvaoloso nella casa del Gf Nip è arrivato e ha lasciato tutti a bocca aperta.La modella croata, infatti, è entrata dalla porta rossa agguerritissima, "io non lo riconosco più, gli date degli psicofarmaci?". Nina Moric ha deciso di incontrare il suo fidanzato per capire cosa gli stia succedendo. Luigi, dal canto suo, ha più volte chiesto in questi giorni di poterle parlare, ma una volta avuta la ...

Gf - la Moric incontra Favoloso - Luigi : "Un anno e mezzo fa Nina era incinta al quarto mese - ma abbiamo perso il figlio" : Il tanto atteso confronto tra Nina Moric e Luigi Fvaoloso nella casa del Gf Nip è arrivato e ha lasciato tutti a bocca aperta.La modella croata, infatti, è entrata dalla porta rossa agguerritissima, "io non lo riconosco più, gli date degli psicofarmaci?". Nina Moric ha deciso di incontrare il suo fidanzato per capire cosa gli stia succedendo. Luigi, dal canto suo, ha più volte chiesto in questi giorni di poterle parlare, ma una volta avuta la ...

Tornano a casa dopo un anno e mezzo le gemelline siamesi : il saluto è emozionante : Possono tornare a casa Rayenne e Djihene, le gemelline siamesi algerine unite per il torace e l'addome, arrivate a Roma un anno e mezzo fa e salvate grazie a un...