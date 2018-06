In Guatemala una bambina è stata messa in salvo dopo essere stata sepolta dalle ceneri

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un piccolo miracolo è riemersodel Vulcano Fuoco, in, la cui eruzione ha causato secondo gli ultimi bilanci 75 morti e 200 dispersi. Si tratta di unadi pochi mesi, ritrovata dai soccorritori all'interno di una casa.Tra loro, il primo ad accorgersi dellaè stato l'agente Erick Perez: "Ho sentito la ragazza piangere e sono riuscito a raggiungerla. Sono stato fortunato. Poi l'ho data ai miei colleghi e ho aiutato il resto della famiglia", ha raccontato a BBC Mundo. La piccola, ricoperta di polvere e subito avvolta con un coperta, ètrasportata all'ospedale nazionale di Escuintla. Una storia di speranza in mezzo alla catastrofe che in questi giorni sta mettendo in ginocchio il paese. La dimostrazione che sopravvivere all'inferno è comunque possibile.Intanto però, le ricerche dei dispersi continuano, in ...