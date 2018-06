In cabrio o spider è splendido | ma attenzione ai colpi di sole

ilgiornale

: Auto usate - #Smart #fortwo cabrio 1000 62kW (2010): pregi e difetti della baby 'spider' tedesca. @smart_Italia… - Panoramauto : Auto usate - #Smart #fortwo cabrio 1000 62kW (2010): pregi e difetti della baby 'spider' tedesca. @smart_Italia… - Vince04071967 : L'auto è spider #vacanze #capalbio #spider #cabrio #124 #barchetta -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Che sia unao una, a tetto rigido o in tela, poco importa. Viaggiare con i capelli al vento non ha prezzo. Affinché il viaggio non si tramuti in una vacanza fantozziana, ecco alcuni ...