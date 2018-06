In arrivo app per il noleggio delle auto tra privati

Apple : in arrivo il software contro la dipendenza da iPhone : Apple vuole che le persone si rendano conto di quanto tempo trascorrono con l’iPhone in mano, così da scongiurare eventuali dipendenze. Alla conferenza annuale degli sviluppatori al via lunedì prossimo, la compagnia di Cupertino dovrebbe svelare una serie strumenti per monitorare le ore e i minuti passati a usare lo smartphone e le singole applicazioni. Lo ha riferito Bloomberg citando una persona informata sui fatti. La novità arriverebbe ...

Il Real Betis annuncia l'arrivo di Inui attraverso i manga giapponesi : Da Dragon Ball a Holly e Benji, ecco come il club spagnolo ha presentato il suo ultimo colpo di mercato

Ecobonus per i condomini - detrazioni fiscali in arrivo con 'Cappotto Mio' : Un Ecobonus per i condomini è la novità presentata a Roma da Enea e Eni gas e luce. Il nuovo servizio si chiama 'Cappotto Mio' ed è dedicato alla riqualificazione energetica dei condomini. L’intervento per il quale è previsto un Ecobonus è l’installazione del cappotto termico, una soluzione efficace per contrastare la dispersione termica nell’intero edificio. Si tratta di una lavorazione che prevede rivestimenti specifici sulla facciata del ...

Apple - tutto pronto per la WWDC 2018 : ecco quali potrebbero essere le novità in arrivo : Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Apple è la WWDC (Worldwide Developer Conference): si tratta dell’evento annuale di Apple per gli sviluppatori di software, dove l’azienda fa alcuni degli annunci più importanti dell’anno. Apple comincerà la settimana che va dal 4 all’8 giugno con l’annuncio degli aggiornamenti più importanti per i software di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e altri dispositivi. potrebbero esserci ...

Israele - intercettati razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza. Raid di rappresaglia dell’aviazione : “Risponderemo con forza” : Si sono svegliati con le sirene di allarme gli abitanti delle zone israeliane circostanti la Striscia di Gaza mentre entrava in funzione la batteria Iron Dome che ha intercettato la maggior parte dei 25 mortai sparati verso Israele. Ai Raid di rappresaglia dei caccia israeliani gli islamisti dalla Striscia hanno risposto con nuovi lanci nel pomeriggio. Era dalla guerra del 2014 che non c’era un confronto militare simile. Dopo mesi di silenzio ...

Iliad - domani apre in Italia/ Tutto quello che c’è da sapere : negozi - app e tariffe in arrivo : Iliad, domani apre in Italia, Tutto quello che c’è da sapere: negozi, app e tariffe in arrivo. Da domani mattina alle ore 10:30, l'ingresso ufficiale bel Bel Paese dell'operatore mobile(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:10:00 GMT)

iPhone copiati da Samsung : maxi risarcimento in arrivo per Apple : iPhone copiati dalla Samsung: maxi risarcimento per l'Apple iPhone copiati da Samsung: maxi risarcimento in arrivo per Apple Apple vince la guerra giudiziaria con la Samsung : il colosso coreano dovrà ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : orario di partenza e di arrivo. Le vie - i quartieri - le strade e i comuni che verranno attraversati : Domenica 27 maggio si conclude il Giro d’Italia 2018 con la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 115 chilometri. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

WhatsApp : in arrivo l'aggiornamento con condivisione Facebook Video : 3 Presente gia' da diversi anni sugli smartphone ed altri dispositivi degli utenti, WhatsApp è ancora oggi sulla cresta dell'onda. Tutto ciò è legato principalmente al fatto che, oltre alle molteplici funzionalita' che si possono utilizzare quotidianamente con i rispettivi contatti, ci sia una costante offerta da parte dell'azienda di nuovi aggiornamenti atti a potenziare ulteriormente l'app di messaggistica istantanea. Si tratta, ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa Susa-Cervinia : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. Tre salite lunghe con dislivelli importanti e, tra l’una e l’altra, la tipologia di percorso non permette di recuperare eventuali distacchi accumulati. Il classico “tappone” alpino con 4000 metri di dislivello concentrati negli ultimi 90 km, ...

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

Rugby – Colpo di mercato per il Benetton : in arrivo il pilone Derrick Appiah : Benetton Rugby è lieto di annunciare il secondo rinforzo in vista della prossima stagione sportiva, si tratta del pilone modenese Derrick Appiah Classe 1994, 118 kg x 185 cm, comincia a giocare nel Modena Junior Rugby club in cui trascorre tre stagioni, prima di essere selezionato dall’Accademia di Parma dove rimane sino a 16 anni. Successivamente passa per due stagioni, dal 2013 al 2015, al Mogliano Rugby collezionando le prime presenze in ...

In arrivo l'app che memorizza tutto : fornirà le prove contro bulli e stalker : Arriva la prima app al mondo che potrà contrastare in maniera più decisa i fenomeni di bullismo, soprattutto cyberbullismo, e stalking. Si chiama Mytutela , è completamente gratuita e verrà presentata oggi al tavolo ...